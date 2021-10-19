https://ria.ru/20211019/vologda-1755196720.html

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде могут поместить в стационар

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде могут поместить в стационар - РИА Новости, 19.10.2021

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде могут поместить в стационар

Задержанная по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Вологде может быть решением суда помещена в психиатрический стационар для проведения экспертизы,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:47

2021-10-19T13:47

2021-10-19T13:47

происшествия

вологодская область

вологда

убийство девятилетней девочки в вологодской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Задержанная по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Вологде может быть решением суда помещена в психиатрический стационар для проведения экспертизы, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судов Вологодской области Анастасия Красотина.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанная по подозрению в убийстве ребенка состояла на учете в психоневрологическом диспансере."Если подозреваемый или обвиняемый не заключен под стражу, то органы следствия при наличии оснований могут ходатайствовать перед судом о помещении его в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы", - рассказала Красотина.Она добавила, что на данный момент материалы об избрании меры пресечения в отношении задержанной женщины в суды Вологодской области не поступали.Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Ее тело нашли два дня спустя в квартире женщины, ставшей подозреваемой в убийстве. По данным следствия, она встретила ребенка на улице, привела девочку к себе, убила, после чего покинула регион – ее отыскали в Карелии и задержали.Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.

https://ria.ru/20211019/vologda-1755190096.html

https://ria.ru/20211019/vologda-1755165320.html

вологодская область

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологодская область, вологда, убийство девятилетней девочки в вологодской области