https://ria.ru/20211019/volk-1755259673.html
В центре Уфы заметили волка
В центре Уфы заметили волка - РИА Новости, 19.10.2021
В центре Уфы заметили волка
Очевидцы засняли на видео бегающего в центре Уфы волка, спасатели и ветеринары выехали на его поиски, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:43
2021-10-19T17:43
2021-10-19T17:43
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
УФА, 19 окт - РИА Новости. Очевидцы засняли на видео бегающего в центре Уфы волка, спасатели и ветеринары выехали на его поиски, сообщает ГУМЧС по Башкирии."В ходе мониторинга СМИ выявлено, что в одном из районов города Уфы по улице бегает волк. На место выехали спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии", - информирует ведомство.ГУМЧС распространило видео, на кадрах которого видно, что в жилом квартале на пустой детской площадке бегает животное, похожее на волка.
уфа
республика башкортостан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия
В центре Уфы заметили волка
Очевидцы сняли на видео волка, бегающего по детской площадке в центре Уфы