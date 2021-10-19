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В центре Уфы заметили волка

В центре Уфы заметили волка - РИА Новости, 19.10.2021

В центре Уфы заметили волка

Очевидцы засняли на видео бегающего в центре Уфы волка, спасатели и ветеринары выехали на его поиски, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:43

2021-10-19T17:43

2021-10-19T17:43

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

россия

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УФА, 19 окт - РИА Новости. Очевидцы засняли на видео бегающего в центре Уфы волка, спасатели и ветеринары выехали на его поиски, сообщает ГУМЧС по Башкирии."В ходе мониторинга СМИ выявлено, что в одном из районов города Уфы по улице бегает волк. На место выехали спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии", - информирует ведомство.ГУМЧС распространило видео, на кадрах которого видно, что в жилом квартале на пустой детской площадке бегает животное, похожее на волка.

уфа

республика башкортостан

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия