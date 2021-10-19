https://ria.ru/20211019/vladey-1755077043.html

Во VLADEY Space открылась выставка современного художника Пасмура Рачуйко

Во VLADEY Space открылась выставка современного художника Пасмура Рачуйко - РИА Новости, 19.10.2021

Во VLADEY Space открылась выставка современного художника Пасмура Рачуйко

В Москве, в галерее VLADEY Space открылась выставка работ современного художника Пасмура Рачуйко "Без названия", сообщили организаторы. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:31

2021-10-19T10:31

2021-10-19T10:55

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Москве, в галерее VLADEY Space открылась выставка работ современного художника Пасмура Рачуйко "Без названия", сообщили организаторы.На полотнах художника можно найти дворовых ребят, которые дружат с крокодилом Геной и Чебурашкой, квартирного короля, странные красные фигуры с черепом вместо головы других персонажей.Псевдоним художника происходит от древнего имени "Пасмур", что переводится как "хмурый". Отсюда и печальное выражение лиц у большинства его персонажей. В некоторых из них, кстати, можно найти и самого Рачуйко. Он помещает автопортреты в сюжеты с полицейскими и горожанами. Искусство художника принято характеризовать как "наивный сюрреализм".Пасмур Райчуйко относит свое искусство к соц-арту, сформировавшемуся еще в 1970-е годы в СССР. В работах он объединяет мотивы и техники старого времени с узнаваемыми образами современности. При этом художник не стремится обличить и высмеять настоящее, он лишь показывает окружающую реальность так, как видит ее сам. Автор оставил большинство своих работ без названия, как и экспозицию в целом. Таким образом он попытался освободиться от любых ограничений. Выставку Пасмура Рачуйко "Без названия" можно посетить до 4 ноября.

https://ria.ru/20211013/vystavka-1754205483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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выставки, новости культуры, ссср, москва, овчаренко владимир