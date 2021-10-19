10:31 19.10.2021 (обновлено: 10:55 19.10.2021)
Во VLADEY Space открылась выставка современного художника Пасмура Рачуйко
Во VLADEY Space открылась выставка современного художника Пасмура Рачуйко
© Предоставлено пресс-службой VLADEYРабота Пасмура Рачуйко
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Москве, в галерее VLADEY Space открылась выставка работ современного художника Пасмура Рачуйко "Без названия", сообщили организаторы.
На полотнах художника можно найти дворовых ребят, которые дружат с крокодилом Геной и Чебурашкой, квартирного короля, странные красные фигуры с черепом вместо головы других персонажей.
"Рачуйко создает свой пантеон героев, благодаря которым выстраивает сюжетные линии или, как он сам говорит, "бесконечный эпос", — подчеркивают организаторы.
Псевдоним художника происходит от древнего имени "Пасмур", что переводится как "хмурый". Отсюда и печальное выражение лиц у большинства его персонажей. В некоторых из них, кстати, можно найти и самого Рачуйко. Он помещает автопортреты в сюжеты с полицейскими и горожанами.
© Предоставлено пресс-службой VLADEYРабота Пасмура Рачуйко
1 из 3
Работа Пасмура Рачуйко
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
© Предоставлено пресс-службой VLADEYРабота Пасмура Рачуйко
2 из 3
Работа Пасмура Рачуйко
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
© Предоставлено пресс-службой VLADEYРабота Пасмура Рачуйко
3 из 3
Работа Пасмура Рачуйко
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
1 из 3
Работа Пасмура Рачуйко
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
2 из 3
Работа Пасмура Рачуйко
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
3 из 3
Работа Пасмура Рачуйко
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
Искусство художника принято характеризовать как "наивный сюрреализм".
"Наследуя иконописным традициям, Рачуйко делает пространство работ плоским, а композицию — фронтальной: его герои изображены в анфас, смотрят прямо на зрителя, а их лица подобны ликам с икон", — поясняют организаторы выставки.
© Предоставлено пресс-службой VLADEYРабота Пасмура Рачуйко
© Предоставлено пресс-службой VLADEY
Работа Пасмура Рачуйко
Пасмур Райчуйко относит свое искусство к соц-арту, сформировавшемуся еще в 1970-е годы в СССР. В работах он объединяет мотивы и техники старого времени с узнаваемыми образами современности. При этом художник не стремится обличить и высмеять настоящее, он лишь показывает окружающую реальность так, как видит ее сам.
Автор оставил большинство своих работ без названия, как и экспозицию в целом. Таким образом он попытался освободиться от любых ограничений.
Выставку Пасмура Рачуйко "Без названия" можно посетить до 4 ноября.
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