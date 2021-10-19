https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755301800.html

На крупных предприятиях в Воронежской области ввели обязательную вакцинацию

На крупных предприятиях в Воронежской области ввели обязательную вакцинацию - РИА Новости, 19.10.2021

На крупных предприятиях в Воронежской области ввели обязательную вакцинацию

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции работников 18 предприятий непрерывного цикла и РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T23:24

2021-10-19T23:24

2021-10-19T23:25

распространение коронавируса

общество

воронежская область

минудобрения

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

воронежсинтезкаучук

россия

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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции работников 18 предприятий непрерывного цикла и опасного производства.Ранее обязательная вакцинация в Воронежской области была введена для работников здравоохранения, образования, социальной защиты, торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси. Также обязательной вакцинации подлежат госслужащие, работники органов власти на местах и подведомственных им организаций, работающие на пунктах пропуска на государственной границе, вахтовики, волонтеры, работники МФЦ, ЖКХ и энергетики, финансовых организаций, почты, гостиничных и бытовых услуг, парикмахерских, спортивных объектов, театров и учреждений культуры."Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача во Воронежской области от 6.10.2021 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям": подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания: "непрерывного и опасного производства", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона Игоря Механтьева.Согласно перечню, обязательной вакцинации подлежат сотрудники 18 предприятий: восемь - непрерывного цикла и 10 - опасного производства. Среди них - воронежский авиазавод (ВАСО), "Сименс трансформаторы", концерн "Созвездие", "Воронежсинтезкаучук", "Минудобрения" и КБХА.Свое решение управление Роспотребнадзора объясняет ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.В Воронежской области с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19, ежедневная госпитализация с ковидом за последние сутки превысила отметку 900 пациентов, а число умерших впервые достигло 55 человек. В области с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций и площадок, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 145 286 случаев COVID-19, выздоровели 116 775 пациентов, умерли 6 511. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755211546.html

https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755236644.html

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воронежская область, минудобрения, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, воронежсинтезкаучук, россия, коронавирус в россии