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Мурашко рассказал о борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации

Мурашко рассказал о борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко рассказал о борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации

Ситуация с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в России стабилизовалась, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:19

2021-10-19T16:19

2021-10-19T16:19

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Ситуация с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в России стабилизовалась, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."МВД совместно с Росздравнадзором отрабатывают вопросы по выдаче поддельных сертификатов. … Сейчас мы видим, что ситуация с поддельными сертификатами стабилизировалась", - сказал Мурашко во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Он отметил, что, например, на территории Московской области было выявлено более тысячи поддельных сертификатов.

московская область (подмосковье)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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