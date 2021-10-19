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Мурашко рассказал о борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации
Мурашко рассказал о борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации - РИА Новости, 19.10.2021
Мурашко рассказал о борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации
Ситуация с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в России стабилизовалась, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:19
2021-10-19T16:19
2021-10-19T16:19
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общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Ситуация с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в России стабилизовалась, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."МВД совместно с Росздравнадзором отрабатывают вопросы по выдаче поддельных сертификатов. … Сейчас мы видим, что ситуация с поддельными сертификатами стабилизировалась", - сказал Мурашко во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Он отметил, что, например, на территории Московской области было выявлено более тысячи поддельных сертификатов.
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Мурашко рассказал о борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации
Мурашко отметил стабилизацию ситуации с поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19