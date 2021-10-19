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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755236644.html
В Севастополе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий
В Севастополе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий - РИА Новости, 19.10.2021
В Севастополе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий
Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей Севастополя, в том числе сферы РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:16
2021-10-19T17:21
распространение коронавируса
общество
севастополь
коронавирус в россии
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей Севастополя, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения.Ранее обязательная вакцинация была введена для работников соцсферы в республике Крым."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Введение меры подтвердила РИА Новости глава управления ведомства Наталья Пеньковская: "Да, решение, аналогичное тому, что принято в Крыму".Под обязательную вакцинацию подпадают лица, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания. Кроме того, это касается работников гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев, домов отдыха, транспорта, сферы бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, многофункциональных центров, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров.Роспотребнадзор потребовал обеспечить обязательное проведение прививок против новой коронавирусной инфекции "сотрудников не менее 80% от штатной численности 1 компонентом до 20.11.2021, 2 компонентом до 25.12.2021". В постановлении говорится, что сложившаяся за последние 4 недели ситуация в городе по данной нозологии остаётся неблагоприятной без тенденции к стабилизации.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755150701.html
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общество, севастополь, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
16:16 19.10.2021 (обновлено: 17:21 19.10.2021)
 
В Севастополе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий

В Севастополе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей Севастополя, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения.
Ранее обязательная вакцинация была введена для работников соцсферы в республике Крым.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Введение меры подтвердила РИА Новости глава управления ведомства Наталья Пеньковская: "Да, решение, аналогичное тому, что принято в Крыму".
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию от COVID-19 мужчине в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 10:24Распространение коронавируса
В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных отраслей
Под обязательную вакцинацию подпадают лица, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания. Кроме того, это касается работников гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев, домов отдыха, транспорта, сферы бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, многофункциональных центров, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров.
Роспотребнадзор потребовал обеспечить обязательное проведение прививок против новой коронавирусной инфекции "сотрудников не менее 80% от штатной численности 1 компонентом до 20.11.2021, 2 компонентом до 25.12.2021". В постановлении говорится, что сложившаяся за последние 4 недели ситуация в городе по данной нозологии остаётся неблагоприятной без тенденции к стабилизации.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
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