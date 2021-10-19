https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755236644.html

В Севастополе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий

В Севастополе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий - РИА Новости, 19.10.2021

В Севастополе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий

Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей Севастополя, в том числе сферы РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:16

2021-10-19T16:16

2021-10-19T17:21

распространение коронавируса

общество

севастополь

коронавирус в россии

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:487:2773:2047_1920x0_80_0_0_4bc7c3a215fa1e5c39f578217eeab09e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей Севастополя, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения.Ранее обязательная вакцинация была введена для работников соцсферы в республике Крым."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Введение меры подтвердила РИА Новости глава управления ведомства Наталья Пеньковская: "Да, решение, аналогичное тому, что принято в Крыму".Под обязательную вакцинацию подпадают лица, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания. Кроме того, это касается работников гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев, домов отдыха, транспорта, сферы бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, многофункциональных центров, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров.Роспотребнадзор потребовал обеспечить обязательное проведение прививок против новой коронавирусной инфекции "сотрудников не менее 80% от штатной численности 1 компонентом до 20.11.2021, 2 компонентом до 25.12.2021". В постановлении говорится, что сложившаяся за последние 4 недели ситуация в городе по данной нозологии остаётся неблагоприятной без тенденции к стабилизации.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755150701.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19