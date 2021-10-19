https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755235149.html
Мурашко рассказал о работе пунктов вакцинации
Мурашко рассказал о работе пунктов вакцинации - РИА Новости, 19.10.2021
Мурашко рассказал о работе пунктов вакцинации
Более 15 тысяч пунктов вакцинации работает в РФ, вакцин везде достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:11
2021-10-19T16:11
2021-10-19T16:11
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 15 тысяч пунктов вакцинации работает в РФ, вакцин везде достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня работает в общей сложности более 15 тысяч вакцинальных пунктов, вакцины в достаточном количестве, затруднений не испытывает ни один регион", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Мурашко рассказал о работе пунктов вакцинации
В России работает более 15 тысяч пунктов вакцинации