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Мурашко рассказал о работе пунктов вакцинации

Мурашко рассказал о работе пунктов вакцинации - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко рассказал о работе пунктов вакцинации

Более 15 тысяч пунктов вакцинации работает в РФ, вакцин везде достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:11

2021-10-19T16:11

2021-10-19T16:11

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 15 тысяч пунктов вакцинации работает в РФ, вакцин везде достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня работает в общей сложности более 15 тысяч вакцинальных пунктов, вакцины в достаточном количестве, затруднений не испытывает ни один регион", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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2021

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