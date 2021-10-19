https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755232124.html
В Ненецком АО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий
В Ненецком АО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий - РИА Новости, 19.10.2021
В Ненецком АО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий
Управление Роспотребнадзора по Ненецкому округу выпустило постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация для 80% работников... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:55
2021-10-19T15:55
2021-10-19T16:42
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МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Ненецкому округу выпустило постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация для 80% работников различных сфер, а также лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работники медицинских организаций, работники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования, работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты", - говорится в постановлении.Кроме того, в список попали проживающие в организациях социального обслуживания, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, призывники, жители в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями. Прививку также обязаны будут сделать работники организаций сферы предоставления услуг, общественного питания, государственные гражданские служащие и многие другие категории.По постановлению, первую дозу вакцины (или однокомпонентную вакцину) указанные категории должны получить до 30 ноября, а до конца года все должны быть привиты полностью, "не менее 80% от общей численности работников, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад)".Сообщается, что на начало этой недели на территории округа зарегистрировано 2560 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 5791 на 100 тысяч населения. "Среднесуточный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние семь дней составил 34 на 100 тысяч населения при российском показателе заболеваемости - 19 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в возрастной структуре заболевших COVID-19 наибольший удельный вес приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет - 74,9%. Темпы иммунизации в регионе оцениваются как низкие - законченный куре вакцинации имеют менее 55% от плана вакцинации.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, ненецкий автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:55 19.10.2021 (обновлено: 16:42 19.10.2021)
В Ненецком АО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий
В Ненецком АО ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий
МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора
по Ненецкому округу выпустило постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация для 80% работников различных сфер, а также лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работники медицинских организаций, работники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования, работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты", - говорится в постановлении.
Кроме того, в список попали проживающие в организациях социального обслуживания, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, призывники, жители в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями. Прививку также обязаны будут сделать работники организаций сферы предоставления услуг, общественного питания, государственные гражданские служащие и многие другие категории.
По постановлению, первую дозу вакцины (или однокомпонентную вакцину) указанные категории должны получить до 30 ноября, а до конца года все должны быть привиты полностью, "не менее 80% от общей численности работников, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад)".
Сообщается, что на начало этой недели на территории округа зарегистрировано 2560 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 5791 на 100 тысяч населения. "Среднесуточный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние семь дней составил 34 на 100 тысяч населения при российском показателе заболеваемости - 19 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в возрастной структуре заболевших COVID-19 наибольший удельный вес приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет - 74,9%. Темпы иммунизации в регионе оцениваются как низкие - законченный куре вакцинации имеют менее 55% от плана вакцинации.