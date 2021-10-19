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Попова оценила ситуацию с введением обязательной вакцинации в регионах

Попова оценила ситуацию с введением обязательной вакцинации в регионах - РИА Новости, 19.10.2021

Попова оценила ситуацию с введением обязательной вакцинации в регионах

В 63 регионах введена обязательная вакцинация от ковида для ряда категорий, сегодня еще три региона приняли такое решение, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:36

2021-10-19T14:36

2021-10-19T14:36

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В 63 регионах введена обязательная вакцинация от ковида для ряда категорий, сегодня еще три региона приняли такое решение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Также хочу доложить, что с целью повышения охвата вакцинации уже в 63 регионах приняли решение об обязательности специальных контингентов, контингентов групп риска, прививать против ковида. Эта ситуация развивается, увеличивается количество таких субъектов. Только за сегодняшний день ещё плюс к этим 63 три субъекта такие решения приняли. Летний период показал их высокую эффективность",- сказала Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии