https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755202429.html

В Госдуме назвали выступления против вакцинации безответственными и подлыми

В Госдуме назвали выступления против вакцинации безответственными и подлыми - РИА Новости, 19.10.2021

В Госдуме назвали выступления против вакцинации безответственными и подлыми

В 2020 году от коронавирусной инфекции скончались 485 врачей, а за полгода 2021 года этот показатель достиг 1100, выступать против вакцинации безответственно и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:05

2021-10-19T14:05

2021-10-19T14:05

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В 2020 году от коронавирусной инфекции скончались 485 врачей, а за полгода 2021 года этот показатель достиг 1100, выступать против вакцинации безответственно и подло, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров."485 врачей погибли в 2020 году, мы видим это по бюджету. Но в 2020 году не было вакцины, а сегодня эта вакцина есть и, может быть, сегодня это самый главный урок. Сегодня эта вакцина есть, а число погибших врачей увеличивается и увеличивается: за полгода этого года эта цифра достигла 1100 врачей", - сказал депутат журналистам во вторник перед рассмотрением отчета об исполнении федерального бюджета за 2020 год."И может быть, главный урок, который хотелось бы сейчас сделать – это что те, кто сегодня выступают против вакцинации, пытаясь заработать дешевую политическую популярность, это уже не безответственность, это подлость", - добавил Макаров.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755016907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, андрей макаров, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19