https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755199552.html

Мурашко рассказал об активизации работы по вакцинации от коронавируса

Мурашко рассказал об активизации работы по вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко рассказал об активизации работы по вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работа по вакцинации от коронавируса активизировалась в России, 55 регионов показывают хорошие темпы. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:55

2021-10-19T13:55

2021-10-19T14:15

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

севастополь

чувашская республика (чувашия)

михаил мурашко

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работа по вакцинации от коронавируса активизировалась в России, 55 регионов показывают хорошие темпы."Хочу отметить, что активизировалась работа по вакцинации, мы видим в последнюю неделю увеличение количества пациентов, хотел отметить, что 55 регионов дают нам сегодня хорошие темпы, прирост", - сказал Мурашко во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.По его словам, к этим регионам относятся Татарстан и Чувашская республика, Севастополь, Брянская, Липецкая области и другие.

https://ria.ru/20211019/revaktsinatsiya-1755203577.html

севастополь

чувашская республика (чувашия)

россия

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2021

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