https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755199552.html
Мурашко рассказал об активизации работы по вакцинации от коронавируса
Мурашко рассказал об активизации работы по вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021
Мурашко рассказал об активизации работы по вакцинации от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работа по вакцинации от коронавируса активизировалась в России, 55 регионов показывают хорошие темпы. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:55
2021-10-19T13:55
2021-10-19T14:15
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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чувашская республика (чувашия)
михаил мурашко
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работа по вакцинации от коронавируса активизировалась в России, 55 регионов показывают хорошие темпы."Хочу отметить, что активизировалась работа по вакцинации, мы видим в последнюю неделю увеличение количества пациентов, хотел отметить, что 55 регионов дают нам сегодня хорошие темпы, прирост", - сказал Мурашко во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.По его словам, к этим регионам относятся Татарстан и Чувашская республика, Севастополь, Брянская, Липецкая области и другие.
https://ria.ru/20211019/revaktsinatsiya-1755203577.html
севастополь
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, севастополь, чувашская республика (чувашия), михаил мурашко, россия
13:55 19.10.2021 (обновлено: 14:15 19.10.2021)
Мурашко рассказал об активизации работы по вакцинации от коронавируса
Мурашко рассказал, что 55 регионов показали хорошие темпы вакцинации от коронавируса