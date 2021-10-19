https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755197020.html
Медработники в Волгограде получат деньги за каждого привитого от COVID-19
Медработники в Волгограде получат деньги за каждого привитого от COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Медработники в Волгограде получат деньги за каждого привитого от COVID-19
Волгоградские власти с 1 ноября будут доплачивать медработникам по 200 рублей за каждого человека, прошедшего вакцинацию от коронавирусной инфекции, говорится в РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:48
2021-10-19T13:48
2021-10-19T13:48
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общество
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ВОЛГОГРАД, 19 окт - РИА Новости. Волгоградские власти с 1 ноября будут доплачивать медработникам по 200 рублей за каждого человека, прошедшего вакцинацию от коронавирусной инфекции, говорится в постановлении администрации области, опубликованном во вторник на сайте ведомства."Установить выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранению Волгоградской области, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции "..." в размере до 200 рублей за одного вакцинированного", - говорится в постановлении администрации.Отмечается,что постановление вступает в силу с 1 ноября.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 19 октября зарегистрировано 99 114 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 380 – за последние сутки, скончались за всё время 3320 человек.
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755147061.html
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общество, волгоградская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Медработники в Волгограде получат деньги за каждого привитого от COVID-19
Медработникам в Волгограде будут платить по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19