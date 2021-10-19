https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755184656.html

В Кремле предположили, почему россияне боятся вакцинироваться от COVID-19

В Кремле предположили, почему россияне боятся вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

В Кремле предположили, почему россияне боятся вакцинироваться от COVID-19

Если россиян не удалось убедить в безальтернативности вакцинации, значит в этом есть недоработка государства, но нужна и более ответственная позиция граждан,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:04

2021-10-19T13:04

2021-10-19T13:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Если россиян не удалось убедить в безальтернативности вакцинации, значит в этом есть недоработка государства, но нужна и более ответственная позиция граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть традиция во всем винить государство... государство всегда знает и чувствует свою долю ответственности, и разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации... но... требуется одновременно и... более ответственная позиция всех граждан нашей страны", - заявил Песков журналистам.Он напомнил, что нужно взять на себя ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизнь, и сделать прививку."Если нам до сих пор не удалось всех граждан убедить в том, что это безальтернативно, вакцинация безальтернативна в условиях пандемии, значит, конечно же, есть (недоработки - ред.)", - добавил Песков.При этом в Кремле считают, что государство блестяще справилось с обеспечением россиян возможностью пройти вакцинацию от коронавируса."Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще. Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность", - подчеркнул пресс-секретарь.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211005/lotereya-1753161163.html

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2021

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