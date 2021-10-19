12:13 19.10.2021 (обновлено: 13:01 19.10.2021)
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Лукашенко выступил против мер принуждения к вакцинации от COVID-19
МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против принудительной вакцинации против нового коронавируса, хотя в целом поддерживает практику прививок в целях борьбы с распространением инфекции.
"Еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, - маски и прочее, - вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот "Спутник" (российскую вакцину против COVID-19 – ред.), - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по эпидситуации в стране. Слова президента приводит его пресс-служба на официальном сайте главы государства.
"Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете", - сказал Лукашенко чиновникам.
Глава государства также высказался против штрафов за несоблюдение масочного режима и проведения в общественных местах контрольных мероприятий с привлечением милиции для проверки соблюдения требований о ношении масок. "Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?" - спросил президент и обратил внимание, что правоохранителям есть чем заниматься по другим вопросам, которые непосредственно находятся в зоне их ответственности.
Лукашенко поинтересовался, проходили ли участники совещания ПЦР-тестирование на коронавирус и соблюдали ли карантин перед тем, как прийти к президенту. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич ответил отрицательно, и глава государства подтвердил, что никогда не требовал, чтобы чиновники сдавали тесты, соблюдали предварительно самоизоляцию или надевали маски при приеме президентом.
"У нас это не принято. Хотя во всем мире к президенту люди не заходят без карантина, я не говорю (уже о том, что - ред.) не проверенные… Я никого не заставляю. Это ваше право… Если человек больной, тот же Пиневич, допустим, заковидил, он никогда к президенту не пойдет", - отметил Лукашенко.
По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей перед окружающими, а не штрафами и принуждениями.
"Если вы к президенту, открыв ногой дверь, заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю, в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого. Мы ведем себя безобразно, а людей заставляем быть идеальными. Нет, так дело не пойдет. Возвращайтесь к тому, что мы делали в первую волну", - потребовал глава государства. По его словам, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".
Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич 9 октября заявил о четвертой волне COVID-19 в республике. Поликлиники и больницы переведены на режим работы, характерный для роста числа случаев коронавируса. В стране введены обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Восемнадцатого октября минздрав Белоруссии сообщил, что постановил приостановить оказание плановой медпомощи в поликлиниках.
Согласно последним данным минздрава, с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 573 943 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 546 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4417 пациентов с выявленным коронавирусом. Ежедневно в республике регистрируют порядка 2 тысяч новых случаев COVID-19, умирают около 15 человек. В Белоруссии более 2,55 миллиона человек получили первую дозу вакцины от COVID-19, из них более 1,865 миллиона прошли полный курс вакцинации.