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В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 19.10.2021
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
РИА Новости/ Обязательная вакцинация от COVID вводится в Воронежской области для людей 60+, сотрудников сферы услуг, транспорта, правоохранителей -... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:00
2021-10-19T12:00
2021-10-19T12:00
распространение коронавируса
общество
воронежская область
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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РИА Новости/ Обязательная вакцинация от COVID вводится в Воронежской области для людей 60+, сотрудников сферы услуг, транспорта, правоохранителей - постановление
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общество, воронежская область, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых