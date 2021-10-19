https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755171391.html

В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 19.10.2021

В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

РИА Новости/ Обязательная вакцинация от COVID вводится в Воронежской области для людей 60+, сотрудников сферы услуг, транспорта, правоохранителей -... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:00

2021-10-19T12:00

2021-10-19T12:00

распространение коронавируса

общество

воронежская область

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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РИА Новости/ Обязательная вакцинация от COVID вводится в Воронежской области для людей 60+, сотрудников сферы услуг, транспорта, правоохранителей - постановление

воронежская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воронежская область, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19