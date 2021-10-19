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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755171391.html
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 19.10.2021
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
РИА Новости/ Обязательная вакцинация от COVID вводится в Воронежской области для людей 60+, сотрудников сферы услуг, транспорта, правоохранителей -... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:00
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распространение коронавируса
общество
воронежская область
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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РИА Новости/ Обязательная вакцинация от COVID вводится в Воронежской области для людей 60+, сотрудников сферы услуг, транспорта, правоохранителей - постановление
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общество, воронежская область, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:00 19.10.2021
 
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа в пункте вакцинации 360
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа в пункте вакцинации 360 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РИА Новости/ Обязательная вакцинация от COVID вводится в Воронежской области для людей 60+, сотрудников сферы услуг, транспорта, правоохранителей - постановление
 
Распространение коронавирусаОбществоВоронежская областьКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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