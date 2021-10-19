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Белгородская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников
Белгородская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 19.10.2021
Белгородская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда граждан в возрасте 60+, работников сферы РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:49
2021-10-19T11:49
2021-10-19T12:14
распространение коронавируса
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белгородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
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вакцинация россиян от covid-19
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Белгородской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда граждан в возрасте 60+, работников сферы услуг и правоохранителей, соответствующее постановление подписано главным санврачом региона.Санврачи заявляют, что в регионе растет количество заболевших среди тех, кто "активно посещает общественные места", в том числе торговые центры, парки, пользуются общественным транспортом. Рост заболевших отмечается среди офисных работников, банковских служащих, работников транспорта. До 60% пациентов - люди в возрасте от 18 до 60 лет."В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции... постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона Елены Оглезневой.Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники сферы услуг, за исключением работников медицинских и образовательных организаций. Также обязательная вакцинация будет проведена работникам организаций транспорта и энергетики, МФЦ, правоохранительных органов, вахтовикам, волонтерам, а также работникам пунктов пропуска через государственную границу.Постановление предписывает провести до 15 ноября этого года вакцинацию первым компонентом, до 15 декабря этого года - вторым компонентом вакцины.
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общество, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:49 19.10.2021 (обновлено: 12:14 19.10.2021)
Белгородская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области
объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции
ряда граждан в возрасте 60+, работников сферы услуг и правоохранителей, соответствующее постановление подписано главным санврачом региона.
Санврачи заявляют, что в регионе растет количество заболевших среди тех, кто "активно посещает общественные места", в том числе торговые центры, парки, пользуются общественным транспортом. Рост заболевших отмечается среди офисных работников, банковских служащих, работников транспорта. До 60% пациентов - люди в возрасте от 18 до 60 лет.
"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции... постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона Елены Оглезневой.
Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники сферы услуг, за исключением работников медицинских и образовательных организаций. Также обязательная вакцинация будет проведена работникам организаций транспорта и энергетики, МФЦ, правоохранительных органов, вахтовикам, волонтерам, а также работникам пунктов пропуска через государственную границу.
Постановление предписывает провести до 15 ноября этого года вакцинацию первым компонентом, до 15 декабря этого года - вторым компонентом вакцины.