https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755150701.html
В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных отраслей
В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных отраслей - РИА Новости, 19.10.2021
В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных отраслей
Обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей введена в Крыму, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения, говорится в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:24
2021-10-19T10:24
2021-10-19T11:16
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей введена в Крыму, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения, говорится в постановлении врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрия Крутикова."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Вакцинация первым компонентом прививки против коронавируса не менее 80% работников сферы обслуживания в Крыму должна быть проведена до 15 ноября, вторым – до 20 декабря."Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории республики Крым …обеспечить: организацию обязательного проведения прививок против новой коронавирусной инфекции сотрудников не менее 80% от штатной численности 1 компонентом до 15.11.2021, 2 компонентом до 20.12.2021", - говорится в сообщении ведомства.В частности, под обязательную вакцинацию подпадают лица, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания. Кроме того, это касается работников гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев, домов отдыха, транспорта, сферы бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, многофункциональных центров, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров. Кроме того, согласно постановлению, вакцинацию также обязаны пройти госслужащие, сотрудники муниципальных органов власти, надзорных органов и подведомственных им организаций.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, коронавирус в россии, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей введена в Крыму, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения, говорится в постановлении врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрия Крутикова.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора
.
Вакцинация первым компонентом прививки против коронавируса не менее 80% работников сферы обслуживания в Крыму должна быть проведена до 15 ноября, вторым – до 20 декабря.
"Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории республики Крым
…обеспечить: организацию обязательного проведения прививок против новой коронавирусной инфекции сотрудников не менее 80% от штатной численности 1 компонентом до 15.11.2021, 2 компонентом до 20.12.2021", - говорится в сообщении ведомства.
В частности, под обязательную вакцинацию подпадают лица, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания. Кроме того, это касается работников гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев, домов отдыха, транспорта, сферы бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, многофункциональных центров, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров. Кроме того, согласно постановлению, вакцинацию также обязаны пройти госслужащие, сотрудники муниципальных органов власти, надзорных органов и подведомственных им организаций.