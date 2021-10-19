https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755150701.html

В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных отраслей

В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных отраслей - РИА Новости, 19.10.2021

В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных отраслей

Обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей введена в Крыму, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения, говорится в... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:24

2021-10-19T10:24

2021-10-19T11:16

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей введена в Крыму, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения, говорится в постановлении врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрия Крутикова."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Вакцинация первым компонентом прививки против коронавируса не менее 80% работников сферы обслуживания в Крыму должна быть проведена до 15 ноября, вторым – до 20 декабря."Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории республики Крым …обеспечить: организацию обязательного проведения прививок против новой коронавирусной инфекции сотрудников не менее 80% от штатной численности 1 компонентом до 15.11.2021, 2 компонентом до 20.12.2021", - говорится в сообщении ведомства.В частности, под обязательную вакцинацию подпадают лица, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания. Кроме того, это касается работников гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев, домов отдыха, транспорта, сферы бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, многофункциональных центров, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров. Кроме того, согласно постановлению, вакцинацию также обязаны пройти госслужащие, сотрудники муниципальных органов власти, надзорных органов и подведомственных им организаций.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19