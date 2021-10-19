https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755147061.html

В Липецкой области медики получат деньги за каждого привитого от COVID-19

В Липецкой области медики получат деньги за каждого привитого от COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

В Липецкой области медики получат деньги за каждого привитого от COVID-19

Власти Липецкой области будут выплачивать медработникам по 200 рублей за каждого привитого от коронавирусной инфекции, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:51

2021-10-19T09:51

2021-10-19T09:51

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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области будут выплачивать медработникам по 200 рублей за каждого привитого от коронавирусной инфекции, сообщает обладминистрация.Санврачи в конце сентября назвали ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе неблагополучной, а темпы вакцинации - необоснованно замедлившимися. В области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий, а на предприятиях общепита систему - QR-кодов. На прошлой неделе в регионе приостановили диспансеризацию населения и профосмотры."В Липецкой области медицинским работникам государственной системы здравоохранения будут производиться дополнительные выплаты в размере 200 рублей за каждого человека, прошедшего вакцинацию от COVID-19. В случае если разные компоненты одному человеку вводились разными специалистами, выплата делится между медиками поровну", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что за пациента, привитого однокомпонентным препаратом, также начисляется доплата в 200 рублей.На эту меру поддержки медиков предусмотрено 98,8 миллиона рублей (50% от суммы выделено из федерального бюджета, а 50% предусмотрено из областной казны).Выплаты будут учитывать в расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска. Выплаты из областного бюджета охватывают период проведения вакцинации с 27 августа по 31 декабря 2021 года."Средства поступят сотрудникам медицинских организаций в ноябре текущего года. Причем сразу за несколько месяцев, начиная с 27 августа", - добавляют областные власти.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755120261.html

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755056906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, липецкая область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии