https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755129470.html

В каком порядке следует ставить прививки от гриппа и коронавируса

Врач рассказал об особенностях осенней вакцинации - РИА Новости, 19.10.2021

В каком порядке следует ставить прививки от гриппа и коронавируса

В России продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа. В каком порядке делать эти прививки, рассказал в интервью радио Sputnik профессор НИИ вакцин и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T02:16

2021-10-19T02:16

2021-10-19T02:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

михаил костинов

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753457349_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_1d32d369face221e7f3d8934cf4d35d2.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В России продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа. В каком порядке делать эти прививки, рассказал в интервью радио Sputnik профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.Подъем новой волны COVID-19 этой осенью совпал с сезонным ростом заболеваемости гриппом. Единственный надежный способ предотвратить тяжелое течение этих инфекций – вакцинация. В случае, если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал от него прививку, прежде всего стоит позаботиться об иммунной защите от коронавируса, считает доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов.Тем, кто около шести месяцев назад переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался от нее, стоит отдать предпочтение прививке от гриппа, продолжил врач."Второй вариант – человек переболел коронавирусной инфекцией и прошло полгода. В этом случае сначала целесообразно делать вакцину против гриппа, а потом – против коронавирусной инфекции. Третий вариант – человек был ранее вакцинирован против коронавирусной инфекции и с тех пор прошло полгода. Тогда сначала также рекомендовано делать вакцину против гриппа, а через месяц – против коронавирусной инфекции", – уточнил Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.Пока прививки от COVID-19 и от гриппа делают с промежутком в месяц, но в ближайшее время могут появиться рекомендации по вакцинации от этих заболеваний в один и тот же день, добавил он.По словам Костинова, людям с серьезными хроническими заболеваниями перед прививкой лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Специалист посоветует тот порядок вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции, который подойдет конкретному пациенту лучше всего.

https://ria.ru/20211018/vaktsina-1755023218.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, михаил костинов , вакцинация россиян от covid-19