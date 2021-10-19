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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755129470.html
В каком порядке следует ставить прививки от гриппа и коронавируса
Врач рассказал об особенностях осенней вакцинации - РИА Новости, 19.10.2021
В каком порядке следует ставить прививки от гриппа и коронавируса
В России продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа. В каком порядке делать эти прививки, рассказал в интервью радио Sputnik профессор НИИ вакцин и... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T02:16
2021-10-19T02:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
михаил костинов
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В России продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа. В каком порядке делать эти прививки, рассказал в интервью радио Sputnik профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.Подъем новой волны COVID-19 этой осенью совпал с сезонным ростом заболеваемости гриппом. Единственный надежный способ предотвратить тяжелое течение этих инфекций – вакцинация. В случае, если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал от него прививку, прежде всего стоит позаботиться об иммунной защите от коронавируса, считает доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов.Тем, кто около шести месяцев назад переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался от нее, стоит отдать предпочтение прививке от гриппа, продолжил врач."Второй вариант – человек переболел коронавирусной инфекцией и прошло полгода. В этом случае сначала целесообразно делать вакцину против гриппа, а потом – против коронавирусной инфекции. Третий вариант – человек был ранее вакцинирован против коронавирусной инфекции и с тех пор прошло полгода. Тогда сначала также рекомендовано делать вакцину против гриппа, а через месяц – против коронавирусной инфекции", – уточнил Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.Пока прививки от COVID-19 и от гриппа делают с промежутком в месяц, но в ближайшее время могут появиться рекомендации по вакцинации от этих заболеваний в один и тот же день, добавил он.По словам Костинова, людям с серьезными хроническими заболеваниями перед прививкой лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Специалист посоветует тот порядок вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции, который подойдет конкретному пациенту лучше всего.
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коронавирус covid-19, михаил костинов , вакцинация россиян от covid-19
02:16 19.10.2021
 
Врач рассказал об особенностях осенней вакцинации

Врач Костинов посоветовал россиянам прививаться от гриппа после вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМужчина во время вакцинации от COVID-19
Мужчина во время вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В России продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа. В каком порядке делать эти прививки, рассказал в интервью радио Sputnik профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.
Подъем новой волны COVID-19 этой осенью совпал с сезонным ростом заболеваемости гриппом. Единственный надежный способ предотвратить тяжелое течение этих инфекций – вакцинация. В случае, если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал от него прививку, прежде всего стоит позаботиться об иммунной защите от коронавируса, считает доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов.
"Конечно, в этом случае отдается приоритет вакцинации против COVID-19. То есть делается две дозы (вводится два компонента вакцины, – ред.), и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа", – сказал он.
Тем, кто около шести месяцев назад переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался от нее, стоит отдать предпочтение прививке от гриппа, продолжил врач.
"Второй вариант – человек переболел коронавирусной инфекцией и прошло полгода. В этом случае сначала целесообразно делать вакцину против гриппа, а потом – против коронавирусной инфекции. Третий вариант – человек был ранее вакцинирован против коронавирусной инфекции и с тех пор прошло полгода. Тогда сначала также рекомендовано делать вакцину против гриппа, а через месяц – против коронавирусной инфекции", – уточнил Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.
Пока прививки от COVID-19 и от гриппа делают с промежутком в месяц, но в ближайшее время могут появиться рекомендации по вакцинации от этих заболеваний в один и тот же день, добавил он.
По словам Костинова, людям с серьезными хроническими заболеваниями перед прививкой лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Специалист посоветует тот порядок вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции, который подойдет конкретному пациенту лучше всего.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Михаил КостиновВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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