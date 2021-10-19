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Кравцов рассказал, кто преподает основы православной культуры в школах
Кравцов рассказал, кто преподает основы православной культуры в школах - РИА Новости, 19.10.2021
Кравцов рассказал, кто преподает основы православной культуры в школах
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 85% учителей, которые преподают основы православной культуры, являются педагогами начальных классов. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:43
2021-10-19T15:43
2021-10-19T15:43
религия
общество
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 85% учителей, которые преподают основы православной культуры, являются педагогами начальных классов.Основы православной культуры преподаются в начальной школе либо самими учителями начальных классов, либо профильными педагогами."По нашим данным, 85% учителей, которые преподают основы православной культуры, учителя начальных классов", - сказал Кравцов на встрече святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учителями, реализующими предметные области "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России".Министр отметил, что до 7 лет у ребёнка закладываются все основные психологические функции, затем идёт формирование мировоззрения, в основном этот период приходится на 1-4 классы. Кравцов отметил, что основные ценности закладываются в этот период, потом их сложно менять.Он также отметил, что современным детям нужен не только печатный учебник, но и интересные компьютерные программы, но использовать информационные технологии нужно осторожно."Что касается учебников, вы абсолютно правы, ваше святейшество, сегодня современные дети и нужны новые формы, не только печатный учебник, но и интересные компьютерные программы", - сказал Кравцов.При этом глава ведомства призвал аккуратно относиться к использованию информационных технологий в сфере образования, чтобы они не навредили. Он пояснил, что для каждого возраста подходит своя информация.Как напомнил Кравцов, Минпросвещения создает цифровую образовательную среду, так называемый "белый интернет" с проверенным содержанием.
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общество, сергей кравцов, россия
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
заявил, что 85% учителей, которые преподают основы православной культуры, являются педагогами начальных классов.
Основы православной культуры преподаются в начальной школе либо самими учителями начальных классов, либо профильными педагогами.
"По нашим данным, 85% учителей, которые преподают основы православной культуры, учителя начальных классов", - сказал Кравцов на встрече святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учителями, реализующими предметные области "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России".
Министр отметил, что до 7 лет у ребёнка закладываются все основные психологические функции, затем идёт формирование мировоззрения, в основном этот период приходится на 1-4 классы. Кравцов отметил, что основные ценности закладываются в этот период, потом их сложно менять.
Он также отметил, что современным детям нужен не только печатный учебник, но и интересные компьютерные программы, но использовать информационные технологии нужно осторожно.
"Что касается учебников, вы абсолютно правы, ваше святейшество, сегодня современные дети и нужны новые формы, не только печатный учебник, но и интересные компьютерные программы", - сказал Кравцов.
При этом глава ведомства призвал аккуратно относиться к использованию информационных технологий в сфере образования, чтобы они не навредили. Он пояснил, что для каждого возраста подходит своя информация.
Как напомнил Кравцов, Минпросвещения создает цифровую образовательную среду, так называемый "белый интернет" с проверенным содержанием.