https://ria.ru/20211019/uroki-1755228330.html

Кравцов рассказал, кто преподает основы православной культуры в школах

Кравцов рассказал, кто преподает основы православной культуры в школах - РИА Новости, 19.10.2021

Кравцов рассказал, кто преподает основы православной культуры в школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 85% учителей, которые преподают основы православной культуры, являются педагогами начальных классов. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:43

2021-10-19T15:43

2021-10-19T15:43

религия

общество

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 85% учителей, которые преподают основы православной культуры, являются педагогами начальных классов.Основы православной культуры преподаются в начальной школе либо самими учителями начальных классов, либо профильными педагогами."По нашим данным, 85% учителей, которые преподают основы православной культуры, учителя начальных классов", - сказал Кравцов на встрече святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учителями, реализующими предметные области "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России".Министр отметил, что до 7 лет у ребёнка закладываются все основные психологические функции, затем идёт формирование мировоззрения, в основном этот период приходится на 1-4 классы. Кравцов отметил, что основные ценности закладываются в этот период, потом их сложно менять.Он также отметил, что современным детям нужен не только печатный учебник, но и интересные компьютерные программы, но использовать информационные технологии нужно осторожно."Что касается учебников, вы абсолютно правы, ваше святейшество, сегодня современные дети и нужны новые формы, не только печатный учебник, но и интересные компьютерные программы", - сказал Кравцов.При этом глава ведомства призвал аккуратно относиться к использованию информационных технологий в сфере образования, чтобы они не навредили. Он пояснил, что для каждого возраста подходит своя информация.Как напомнил Кравцов, Минпросвещения создает цифровую образовательную среду, так называемый "белый интернет" с проверенным содержанием.

https://ria.ru/20210924/napadenie-1751585610.html

https://ria.ru/20190128/1550041446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, сергей кравцов, россия