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В Москве работодателей обязали отчитываться о сотрудниках на удаленке

В Москве работодателей обязали отчитываться о сотрудниках на удаленке - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве работодателей обязали отчитываться о сотрудниках на удаленке

Работодатели Москвы должны будут каждую неделю с 25 октября отчитываться о сотрудниках на удаленке, говорится в указе мэра Москвы. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:41

2021-10-19T17:41

2021-10-19T17:41

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Работодатели Москвы должны будут каждую неделю с 25 октября отчитываться о сотрудниках на удаленке, говорится в указе мэра Москвы."Представлять еженедельно (в понедельник, начиная с 25 октября 2021 года) в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы сведения о работниках, исполнителях по гражданско-правовым договорам, в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 38.2 настоящего указа", - говорится в указе.Отмечается, что работодатели подлежат привлечению к ответственности за нарушение требований о переводе на дистанционную работу части сотрудников.Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа сотрудников.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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