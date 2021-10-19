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В Москве работодателей обязали отчитываться о сотрудниках на удаленке
В Москве работодателей обязали отчитываться о сотрудниках на удаленке - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве работодателей обязали отчитываться о сотрудниках на удаленке
Работодатели Москвы должны будут каждую неделю с 25 октября отчитываться о сотрудниках на удаленке, говорится в указе мэра Москвы. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:41
2021-10-19T17:41
2021-10-19T17:41
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Работодатели Москвы должны будут каждую неделю с 25 октября отчитываться о сотрудниках на удаленке, говорится в указе мэра Москвы."Представлять еженедельно (в понедельник, начиная с 25 октября 2021 года) в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы сведения о работниках, исполнителях по гражданско-правовым договорам, в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 38.2 настоящего указа", - говорится в указе.Отмечается, что работодатели подлежат привлечению к ответственности за нарушение требований о переводе на дистанционную работу части сотрудников.Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа сотрудников.
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В Москве работодателей обязали отчитываться о сотрудниках на удаленке
В Москве работодателей обязали отчитываться о сотрудниках на удаленке каждую неделю