https://ria.ru/20211019/udalenka-1755217483.html

Сотрудники администрации президента не планируют уходить на удаленку

Сотрудники администрации президента не планируют уходить на удаленку - РИА Новости, 19.10.2021

Сотрудники администрации президента не планируют уходить на удаленку

Сотрудники администрации президента РФ не планируют переходить на удалённый режим работы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:01

2021-10-19T15:01

2021-10-19T15:09

распространение коронавируса

дмитрий песков

администрация президента россии

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сотрудники администрации президента РФ не планируют переходить на удалённый режим работы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20211019/golikova-1755203482.html

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2021

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