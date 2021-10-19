https://ria.ru/20211019/udalenka-1755217483.html
Сотрудники администрации президента не планируют уходить на удаленку
Сотрудники администрации президента не планируют уходить на удаленку - РИА Новости, 19.10.2021
Сотрудники администрации президента не планируют уходить на удаленку
Сотрудники администрации президента РФ не планируют переходить на удалённый режим работы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:01
2021-10-19T15:01
2021-10-19T15:09
распространение коронавируса
дмитрий песков
администрация президента россии
политика
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сотрудники администрации президента РФ не планируют переходить на удалённый режим работы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20211019/golikova-1755203482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_43aae0dbf5c63ce8e6ff4543fd0b0670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, администрация президента россии, политика, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:01 19.10.2021 (обновлено: 15:09 19.10.2021)
Сотрудники администрации президента не планируют уходить на удаленку
Песков заявил, что сотрудники администрации президента не планируют уходить на удаленку