https://ria.ru/20211019/udalenka-1755170073.html
Минтруд назвал число россиян, работающих удаленно
Минтруд назвал число россиян, работающих удаленно - РИА Новости, 19.10.2021
Минтруд назвал число россиян, работающих удаленно
Около трех миллионов россиян продолжают работать удаленно, несмотря на то, что снята часть пандемийных ограничений, заявил министр труда и социальной защиты... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:52
2021-10-19T11:52
2021-10-19T11:52
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Около трех миллионов россиян продолжают работать удаленно, несмотря на то, что снята часть пандемийных ограничений, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Он напомнил, что в прошлом году были приняты поправки в Трудовой кодекс, которые создали условия для дистанционной занятости, а сейчас в Государственной Думе находится законопроект, регулирующий электронный документооборот."В целом формат удалённой, дистанционной занятости востребован сейчас на рынке труда. Даже несмотря на снятие части ограничений пандемийных, около трех миллионов сотрудников продолжают трудиться в этом формате", - рассказал Котяков, выступая на форуме "Ответственный бизнес - на пути к устойчивому развитию".Он отметил, что чтобы формат дистанционной занятости использовался с максимальной эффективностью, не достаточно только изменения нормативно-правовой базы. Котяков пояснил, что очень важно создать условия для самореализации удалённых работников с тем, чтобы профилактировать выгорание сотрудников, трудящихся удаленно, формировать корпоративную культуру выстраивания взаимоотношений работодателя и наемного сотрудника.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
Минтруд назвал число россиян, работающих удаленно
Глава Минтруда Котяков назвал число россиян, работающих удаленно
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Около трех миллионов россиян продолжают работать удаленно, несмотря на то, что снята часть пандемийных ограничений, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков
.
Он напомнил, что в прошлом году были приняты поправки в Трудовой кодекс, которые создали условия для дистанционной занятости, а сейчас в Государственной Думе находится законопроект, регулирующий электронный документооборот.
"В целом формат удалённой, дистанционной занятости востребован сейчас на рынке труда. Даже несмотря на снятие части ограничений пандемийных, около трех миллионов сотрудников продолжают трудиться в этом формате", - рассказал Котяков, выступая на форуме "Ответственный бизнес - на пути к устойчивому развитию".
Он отметил, что чтобы формат дистанционной занятости использовался с максимальной эффективностью, не достаточно только изменения нормативно-правовой базы. Котяков пояснил, что очень важно создать условия для самореализации удалённых работников с тем, чтобы профилактировать выгорание сотрудников, трудящихся удаленно, формировать корпоративную культуру выстраивания взаимоотношений работодателя и наемного сотрудника.