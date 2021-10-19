https://ria.ru/20211019/udalenka-1755170073.html

Минтруд назвал число россиян, работающих удаленно

Минтруд назвал число россиян, работающих удаленно - РИА Новости, 19.10.2021

Минтруд назвал число россиян, работающих удаленно

Около трех миллионов россиян продолжают работать удаленно, несмотря на то, что снята часть пандемийных ограничений, заявил министр труда и социальной защиты... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:52

2021-10-19T11:52

2021-10-19T11:52

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Около трех миллионов россиян продолжают работать удаленно, несмотря на то, что снята часть пандемийных ограничений, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Он напомнил, что в прошлом году были приняты поправки в Трудовой кодекс, которые создали условия для дистанционной занятости, а сейчас в Государственной Думе находится законопроект, регулирующий электронный документооборот."В целом формат удалённой, дистанционной занятости востребован сейчас на рынке труда. Даже несмотря на снятие части ограничений пандемийных, около трех миллионов сотрудников продолжают трудиться в этом формате", - рассказал Котяков, выступая на форуме "Ответственный бизнес - на пути к устойчивому развитию".Он отметил, что чтобы формат дистанционной занятости использовался с максимальной эффективностью, не достаточно только изменения нормативно-правовой базы. Котяков пояснил, что очень важно создать условия для самореализации удалённых работников с тем, чтобы профилактировать выгорание сотрудников, трудящихся удаленно, формировать корпоративную культуру выстраивания взаимоотношений работодателя и наемного сотрудника.

https://ria.ru/20211004/razrabotchik-1752923190.html

россия

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия