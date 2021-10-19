https://ria.ru/20211019/ucheniya-1755133792.html
В Бурятии стартовали мобилизационные учения
В Бурятии стартовали мобилизационные учения - РИА Новости, 19.10.2021
В Бурятии стартовали мобилизационные учения
Комплексные мобилизационные учения стартовали в Бурятии под руководством командующего армии Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:09
2021-10-19T06:09
2021-10-19T06:09
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Комплексные мобилизационные учения стартовали в Бурятии под руководством командующего армии Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО."В учении совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ВВО впервые принимают участие органы исполнительной власти и местного самоуправления. В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск общевойскового объединения округа с региональными органами исполнительной власти и гражданскими организациями при выполнении задач проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов", - говорится в сообщении.Также будет определена готовность соединений и воинских частей выполнять мобилизационные задания, а военных комиссариатов – провести мобилизационные мероприятия в плановые сроки. В учениях в том числе примут участие находящиеся в резерве местные жители. Учения будут проходить на территории республики в течение месяца.
https://ria.ru/20211018/ucheniya-1755053302.html
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армия, республика бурятия, россия
В Бурятии стартовали мобилизационные учения
В Бурятии стартовали комплексные мобилизационные учения