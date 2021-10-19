https://ria.ru/20211019/ucheniya-1755133792.html

В Бурятии стартовали мобилизационные учения

В Бурятии стартовали мобилизационные учения - РИА Новости, 19.10.2021

В Бурятии стартовали мобилизационные учения

Комплексные мобилизационные учения стартовали в Бурятии под руководством командующего армии Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T06:09

2021-10-19T06:09

2021-10-19T06:09

армия

республика бурятия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Комплексные мобилизационные учения стартовали в Бурятии под руководством командующего армии Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО."В учении совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ВВО впервые принимают участие органы исполнительной власти и местного самоуправления. В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск общевойскового объединения округа с региональными органами исполнительной власти и гражданскими организациями при выполнении задач проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов", - говорится в сообщении.Также будет определена готовность соединений и воинских частей выполнять мобилизационные задания, а военных комиссариатов – провести мобилизационные мероприятия в плановые сроки. В учениях в том числе примут участие находящиеся в резерве местные жители. Учения будут проходить на территории республики в течение месяца.

https://ria.ru/20211018/ucheniya-1755053302.html

республика бурятия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия, республика бурятия, россия