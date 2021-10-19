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В Бурятии стартовали мобилизационные учения
В Бурятии стартовали мобилизационные учения - РИА Новости, 19.10.2021
В Бурятии стартовали мобилизационные учения
Комплексные мобилизационные учения стартовали в Бурятии под руководством командующего армии Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:09
2021-10-19T06:09
армия
республика бурятия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Комплексные мобилизационные учения стартовали в Бурятии под руководством командующего армии Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО."В учении совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ВВО впервые принимают участие органы исполнительной власти и местного самоуправления. В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск общевойскового объединения округа с региональными органами исполнительной власти и гражданскими организациями при выполнении задач проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов", - говорится в сообщении.Также будет определена готовность соединений и воинских частей выполнять мобилизационные задания, а военных комиссариатов – провести мобилизационные мероприятия в плановые сроки. В учениях в том числе примут участие находящиеся в резерве местные жители. Учения будут проходить на территории республики в течение месяца.
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армия, республика бурятия, россия
06:09 19.10.2021
 
В Бурятии стартовали мобилизационные учения

В Бурятии стартовали комплексные мобилизационные учения

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений
Военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Комплексные мобилизационные учения стартовали в Бурятии под руководством командующего армии Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.
"В учении совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ВВО впервые принимают участие органы исполнительной власти и местного самоуправления. В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск общевойскового объединения округа с региональными органами исполнительной власти и гражданскими организациями при выполнении задач проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов", - говорится в сообщении.
Большой десантный корабль Новочеркасск и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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В Крыму прошли учения Черноморского флота
Также будет определена готовность соединений и воинских частей выполнять мобилизационные задания, а военных комиссариатов – провести мобилизационные мероприятия в плановые сроки. В учениях в том числе примут участие находящиеся в резерве местные жители. Учения будут проходить на территории республики в течение месяца.
 
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