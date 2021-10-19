https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755230882.html

На Кубани объявили в розыск тиктокера, подозреваемого в убийстве пенсионера

На Кубани объявили в розыск тиктокера, подозреваемого в убийстве пенсионера - РИА Новости, 19.10.2021

На Кубани объявили в розыск тиктокера, подозреваемого в убийстве пенсионера

Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве пенсионера, хищении у него драгоценностей и ранении полицейских, объявили в федеральный розыск; по данным СУСК по... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:51

2021-10-19T15:51

2021-10-19T18:08

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

пионерский

tiktok

россия

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КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве пенсионера, хищении у него драгоценностей и ранении полицейских, объявили в федеральный розыск; по данным СУСК по Краснодарскому краю, мужчина является жителем Кубани, а местные СМИ его называют известным тиктокером.В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК находится материал о разбойном нападении на пожилого мужчину, его убийстве и ранении полицейских."По версии следствия, 22 декабря 2020 года подозреваемый проник в домовладение пожилого мужчины, проживавшего в одном из домов в переулке Пионерском станицы Ахтанизовской Темрюкского района, и причинил хозяину дома не менее шести огнестрельных ранений, убив его, а также похитил из дома ювелирные украшения", - отмечает пресс-служба ведомства.После содеянного мужчина скрылся, говорится в сообщении, и попадал в поле зрения правоохранителей лишь в апреле в анапском селе Цибанобалка.Отмечается, что в ходе следствия также будет проверена причастность мужчины к совершению иных преступлений.

https://ria.ru/20200918/prigovor-1577435111.html

https://ria.ru/20210726/pensioner-1742919712.html

темрюкский район

краснодарский край

пионерский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, темрюкский район, краснодарский край, пионерский, tiktok, россия