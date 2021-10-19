15:51 19.10.2021 (обновлено: 18:08 19.10.2021)
На Кубани объявили в розыск тиктокера, подозреваемого в убийстве пенсионера
На Кубани тиктокера объявили в федеральный розыск по подозрению в убийстве пенсионера
КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве пенсионера, хищении у него драгоценностей и ранении полицейских, объявили в федеральный розыск; по данным СУСК по Краснодарскому краю, мужчина является жителем Кубани, а местные СМИ его называют известным тиктокером.
В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК находится материал о разбойном нападении на пожилого мужчину, его убийстве и ранении полицейских.
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"По версии следствия, 22 декабря 2020 года подозреваемый проник в домовладение пожилого мужчины, проживавшего в одном из домов в переулке Пионерском станицы Ахтанизовской Темрюкского района, и причинил хозяину дома не менее шести огнестрельных ранений, убив его, а также похитил из дома ювелирные украшения", - отмечает пресс-служба ведомства.
После содеянного мужчина скрылся, говорится в сообщении, и попадал в поле зрения правоохранителей лишь в апреле в анапском селе Цибанобалка.
"С целью проверки документов к нему обратились двое оперуполномоченных полиции. Мужчина отказался и произвел в их сторону не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, причинив им ранения нижних конечностей. В рамках расследования… были получены сведения о причастности к совершению указанных преступлений 44-летнего Алексея Щетинина, он объявлен в федеральный розыск", - добавляется в релизе.
Отмечается, что в ходе следствия также будет проверена причастность мужчины к совершению иных преступлений.