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На Кубани объявили в розыск тиктокера, подозреваемого в убийстве пенсионера
На Кубани объявили в розыск тиктокера, подозреваемого в убийстве пенсионера - РИА Новости, 19.10.2021
На Кубани объявили в розыск тиктокера, подозреваемого в убийстве пенсионера
Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве пенсионера, хищении у него драгоценностей и ранении полицейских, объявили в федеральный розыск; по данным СУСК по... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:51
2021-10-19T18:08
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
пионерский
tiktok
россия
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КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве пенсионера, хищении у него драгоценностей и ранении полицейских, объявили в федеральный розыск; по данным СУСК по Краснодарскому краю, мужчина является жителем Кубани, а местные СМИ его называют известным тиктокером.В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК находится материал о разбойном нападении на пожилого мужчину, его убийстве и ранении полицейских."По версии следствия, 22 декабря 2020 года подозреваемый проник в домовладение пожилого мужчины, проживавшего в одном из домов в переулке Пионерском станицы Ахтанизовской Темрюкского района, и причинил хозяину дома не менее шести огнестрельных ранений, убив его, а также похитил из дома ювелирные украшения", - отмечает пресс-служба ведомства.После содеянного мужчина скрылся, говорится в сообщении, и попадал в поле зрения правоохранителей лишь в апреле в анапском селе Цибанобалка.Отмечается, что в ходе следствия также будет проверена причастность мужчины к совершению иных преступлений.
https://ria.ru/20200918/prigovor-1577435111.html
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, пионерский, tiktok, россия
15:51 19.10.2021 (обновлено: 18:08 19.10.2021)
 
На Кубани объявили в розыск тиктокера, подозреваемого в убийстве пенсионера

На Кубани тиктокера объявили в федеральный розыск по подозрению в убийстве пенсионера

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве пенсионера, хищении у него драгоценностей и ранении полицейских, объявили в федеральный розыск; по данным СУСК по Краснодарскому краю, мужчина является жителем Кубани, а местные СМИ его называют известным тиктокером.
В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК находится материал о разбойном нападении на пожилого мужчину, его убийстве и ранении полицейских.
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"По версии следствия, 22 декабря 2020 года подозреваемый проник в домовладение пожилого мужчины, проживавшего в одном из домов в переулке Пионерском станицы Ахтанизовской Темрюкского района, и причинил хозяину дома не менее шести огнестрельных ранений, убив его, а также похитил из дома ювелирные украшения", - отмечает пресс-служба ведомства.
После содеянного мужчина скрылся, говорится в сообщении, и попадал в поле зрения правоохранителей лишь в апреле в анапском селе Цибанобалка.
"С целью проверки документов к нему обратились двое оперуполномоченных полиции. Мужчина отказался и произвел в их сторону не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, причинив им ранения нижних конечностей. В рамках расследования… были получены сведения о причастности к совершению указанных преступлений 44-летнего Алексея Щетинина, он объявлен в федеральный розыск", - добавляется в релизе.
Отмечается, что в ходе следствия также будет проверена причастность мужчины к совершению иных преступлений.
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ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайПионерскийTikTokРоссия
 
 
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