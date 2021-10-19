https://ria.ru/20211019/tver-1755276879.html

В Тверской области реализованы 180 проектов ППМИ

В Тверской области реализованы 180 проектов ППМИ - РИА Новости, 19.10.2021

В Тверской области реализованы 180 проектов ППМИ

Более 180 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) реализованы в Тверской области в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:17

2021-10-19T19:17

2021-10-19T19:17

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 19 окт – РИА Новости. Более 180 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) реализованы в Тверской области в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.По словам губернатора области Игоря Рудени, пограмма является очень популярной и востребованной среди жителей.В этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и ремонту дорог, устройству уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок.Программа поддержки местных инициатив развивается в Тверской области с 2013 года и главной ее особенностью является то, что проекты для реализации инициируют сами жители территорий. Количество ежегодно реализуемых проектов выросло в шесть раз. За период с 2015 по 2020 годы количество заявок возросло на 93% – со 168 до 325, кроме того на 56% был увеличен объем субсидии, предоставленный на реализацию программы, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211019/natsproekt-1755228636.html

https://ria.ru/20211015/natsproekt-1754756868.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя