https://ria.ru/20211019/tsifrovizatsiya-1755150993.html

Чернышенко отметил важность масштабной цифровизации

Чернышенко отметил важность масштабной цифровизации - РИА Новости, 19.10.2021

Чернышенко отметил важность масштабной цифровизации

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников международного форума "Интерполитех: цифровая трансформация безопасности РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:25

2021-10-19T10:25

2021-10-19T10:25

экономика

владимир путин

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников международного форума "Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства", обратив особое внимание на вопрос масштабной цифровизации, сообщается на сайте кабмина."Наш фокус внимания направлен прежде всего на масштабную цифровизацию. Создаётся комплексная система для проведения цифровой трансформации в стране, которая указом президента (РФ Владимира Путина - ред.) определена одной из пяти национальных целей. И мы видим, что она функционирует на каждом уровне", - передаются его слова в сообщении.Чернышенко в связи с этим также отметил, что идет подготовка кадров для технологической модернизации и цифровой трансформации системообразующих отраслей экономики, приняты меры поддержки отрасли информационных технологий, утверждены стратегические инициативы, одна из которых посвящена этой отрасли."Рассчитываю, что по итогам форума будут сформированы приоритеты и направления совместной работы в интересах безопасности нашей страны, а также список конкретных проектов и решений в сфере кибербезопасности", - заключил Чернышенко.В сообщении добавляется, что форум должен стать ключевой площадкой для эффективного диалога заинтересованных сторон для рекомендаций и принятия решений по вопросам обеспечения национальной безопасности в условиях глобальных цифровых преобразований; также создается комплексная система для проведения цифровой трансформации, о которой сказал вице-премьер.Форум впервые проходит с 19 по 22 октября на площадке одноимённой выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", отмечающей в этом году 25-летний юбилей, также отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210921/tsifrovizatsiya-1751111038.html

https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748575955.html

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экономика, владимир путин, дмитрий чернышенко, россия