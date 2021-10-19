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Чернышенко отметил важность масштабной цифровизации
Чернышенко отметил важность масштабной цифровизации - РИА Новости, 19.10.2021
Чернышенко отметил важность масштабной цифровизации
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников международного форума "Интерполитех: цифровая трансформация безопасности РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:25
2021-10-19T10:25
экономика
владимир путин
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников международного форума "Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства", обратив особое внимание на вопрос масштабной цифровизации, сообщается на сайте кабмина."Наш фокус внимания направлен прежде всего на масштабную цифровизацию. Создаётся комплексная система для проведения цифровой трансформации в стране, которая указом президента (РФ Владимира Путина - ред.) определена одной из пяти национальных целей. И мы видим, что она функционирует на каждом уровне", - передаются его слова в сообщении.Чернышенко в связи с этим также отметил, что идет подготовка кадров для технологической модернизации и цифровой трансформации системообразующих отраслей экономики, приняты меры поддержки отрасли информационных технологий, утверждены стратегические инициативы, одна из которых посвящена этой отрасли."Рассчитываю, что по итогам форума будут сформированы приоритеты и направления совместной работы в интересах безопасности нашей страны, а также список конкретных проектов и решений в сфере кибербезопасности", - заключил Чернышенко.В сообщении добавляется, что форум должен стать ключевой площадкой для эффективного диалога заинтересованных сторон для рекомендаций и принятия решений по вопросам обеспечения национальной безопасности в условиях глобальных цифровых преобразований; также создается комплексная система для проведения цифровой трансформации, о которой сказал вице-премьер.Форум впервые проходит с 19 по 22 октября на площадке одноимённой выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", отмечающей в этом году 25-летний юбилей, также отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210921/tsifrovizatsiya-1751111038.html
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экономика, владимир путин, дмитрий чернышенко, россия
10:25 19.10.2021
 
Чернышенко отметил важность масштабной цифровизации

Вице-премьер Чернышенко отметил важность масштабной цифровизации в России

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников международного форума "Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства", обратив особое внимание на вопрос масштабной цифровизации, сообщается на сайте кабмина.
"Наш фокус внимания направлен прежде всего на масштабную цифровизацию. Создаётся комплексная система для проведения цифровой трансформации в стране, которая указом президента (РФ Владимира Путина - ред.) определена одной из пяти национальных целей. И мы видим, что она функционирует на каждом уровне", - передаются его слова в сообщении.
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Чернышенко в связи с этим также отметил, что идет подготовка кадров для технологической модернизации и цифровой трансформации системообразующих отраслей экономики, приняты меры поддержки отрасли информационных технологий, утверждены стратегические инициативы, одна из которых посвящена этой отрасли.
"Рассчитываю, что по итогам форума будут сформированы приоритеты и направления совместной работы в интересах безопасности нашей страны, а также список конкретных проектов и решений в сфере кибербезопасности", - заключил Чернышенко.
В сообщении добавляется, что форум должен стать ключевой площадкой для эффективного диалога заинтересованных сторон для рекомендаций и принятия решений по вопросам обеспечения национальной безопасности в условиях глобальных цифровых преобразований; также создается комплексная система для проведения цифровой трансформации, о которой сказал вице-премьер.
Форум впервые проходит с 19 по 22 октября на площадке одноимённой выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", отмечающей в этом году 25-летний юбилей, также отмечается в сообщении.
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ЭкономикаВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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