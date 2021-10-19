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Свобода закончилась: какие ограничения ждут водителей электросамокатов
Свобода закончилась: какие ограничения ждут водителей электросамокатов - РИА Новости, 19.10.2021
Свобода закончилась: какие ограничения ждут водителей электросамокатов
Минтранс и МВД наконец согласовали поправки в Правила дорожного движения, регулирующие перемещение на электросамокатах и гироскутерах. Обезопасит ли это их... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:00
2021-10-19T12:37
в мире
общество
москва
авто
петр шкуматов
ситимобил
россия
александр курбатов
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Минтранс и МВД наконец согласовали поправки в Правила дорожного движения, регулирующие перемещение на электросамокатах и гироскутерах. Обезопасит ли это их водителей и пешеходов — разбиралось РИА Новости.Выход в правовое полеГлавная поправка — законодательное введение новой категории "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Так ведомства предлагают называть любое транспортное средство, "имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей)". Сейчас водителей электросамокатов, моноколес и гироскутеров закон приравнивает к пешеходам.Авторы документа хотят запретить владельцам СИМ передвигаться со скоростью больше 25 километров в час. Выезд на дорогу будет возможен, только если рядом нет тротуаров и есть знаки, ограничивающие скорость автомобильного потока до 60 километров в час. Кроме того, детям до семи лет подобными средствами управлять будет нельзя.Принять проект, по словам тех, кто знаком с процессом его подготовки, планируют до весны 2022-го. Тем более что число аварий с участием электросамокатов и других СИМ весь сезон неуклонно росло.Печальная статистикаСогласно информации МВД, за первую половину 2021-го в России зарегистрировали 180 таких ДТП. Погибли пять человек, почти 200 пострадали. Статистику за второе полугодие пока не публиковали.Тем временем инциденты с летальным исходом происходят в последние месяцы регулярно. Чаще всего в такие аварии водители СИМ попадают на проезжей части. Например, 12 октября в Москве скутермен влетел в "газель" и разбился насмерть.Кроме того, есть предпосылки для увеличения ДТП с участием подобных устройств: по данным ретейлеров и маркетплейсов, продажи скутеров и моноколес в России за год выросли в три-шесть раз.Судя по исследованию Mobile Research Group, за первые девять месяцев 2021-го продали около 355 тысяч электросамокатов — в том числе операторам кикшеринга. По оценкам экспертов, во владении у сервисов аренды в России — как минимум 90 тысяч скутеров.Оставить как естьПроект изменений в ПДД обсуждали еще год назад. На тот момент чиновники собирались ограничить скорость СИМ до 20 километров в час — как в большинстве европейских стран, а также запретить движение по тротуарам. Передвигаться предлагали по велодорожкам — а если их нет, по правому краю проезжей части.Такие меры могли плохо сказаться на спросе клиентов кикшеринга. Поэтому нынешний вариант поправок компании, сдающие скутеры в краткосрочную аренду, приняли позитивно. В Urent подтвердили, что законопроектом "довольны"."По сути, это мотоцикл"Пути развития этого движения в столице и регионах обсудят 21 октября на первом "кикшеринг-съезде" в Москве — в нем примут участие крупнейшие игроки рынка, урбанисты и чиновники. Организаторы хотят рассказать о лучшем мировом опыте интеграции в городскую среду.Стоит отметить, что сегодня предельная скорость движения на прокатных самокатах и так ограничена 25 километрами в час — причем чисто технически. Однако новые правила, если их примут, призваны "замедлить" владельцев мощных СИМ, которые способны разгоняться свыше 50 километров в час."Следить будет некому"Координатор "Синих ведерок" и член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов называет предложенные изменения в целом удачными, однако предполагает, что в полную силу они так и не заработают.По его словам, введение СИМ в Правила дорожного движения — логичный шаг. Сейчас, когда средства передвижения — в "пешеходном" статусе, возникает юридический абсурд.Эксперты обращают внимание, что безопасность движения во многом зависит от качественной дорожной инфраструктуры, с которой в России пока серьезные проблемы.Например, в компании "Ситимобил", соинвесторе кикшерингового сервиса Urent, отмечают: идеальное решение для снижения аварийности — увеличение числа велодорожек. Но пока их недостаточно даже в Москве.
https://ria.ru/20210603/elektrosamokat-1735274723.html
https://ria.ru/20210417/samokat-1728534441.html
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общество, москва, авто, петр шкуматов, ситимобил, россия, александр курбатов, mobile research group
08:00 19.10.2021 (обновлено: 12:37 19.10.2021)
 

Свобода закончилась: какие ограничения ждут водителей электросамокатов

© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкМужчина с ребенком катаются на электросамокате в Екатеринбурге
Мужчина с ребенком катаются на электросамокате в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Минтранс и МВД наконец согласовали поправки в Правила дорожного движения, регулирующие перемещение на электросамокатах и гироскутерах. Обезопасит ли это их водителей и пешеходов — разбиралось РИА Новости.

Выход в правовое поле

Главная поправка — законодательное введение новой категории "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Так ведомства предлагают называть любое транспортное средство, "имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей)". Сейчас водителей электросамокатов, моноколес и гироскутеров закон приравнивает к пешеходам.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель на пункте проката электросамокатов у парка "Музеон"
Посетитель на пункте проката электросамокатов у Парка Музеон - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетитель на пункте проката электросамокатов у парка "Музеон"
Авторы документа хотят запретить владельцам СИМ передвигаться со скоростью больше 25 километров в час. Выезд на дорогу будет возможен, только если рядом нет тротуаров и есть знаки, ограничивающие скорость автомобильного потока до 60 километров в час. Кроме того, детям до семи лет подобными средствами управлять будет нельзя.
Принять проект, по словам тех, кто знаком с процессом его подготовки, планируют до весны 2022-го. Тем более что число аварий с участием электросамокатов и других СИМ весь сезон неуклонно росло.

Печальная статистика

Согласно информации МВД, за первую половину 2021-го в России зарегистрировали 180 таких ДТП. Погибли пять человек, почти 200 пострадали. Статистику за второе полугодие пока не публиковали.
Тем временем инциденты с летальным исходом происходят в последние месяцы регулярно. Чаще всего в такие аварии водители СИМ попадают на проезжей части. Например, 12 октября в Москве скутермен влетел в "газель" и разбился насмерть.
Кроме того, есть предпосылки для увеличения ДТП с участием подобных устройств: по данным ретейлеров и маркетплейсов, продажи скутеров и моноколес в России за год выросли в три-шесть раз.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДевушка катается на электросамокате на набережной Енисея в Красноярске
Девушка катается на электросамокате на набережной Енисея в Красноярске - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Девушка катается на электросамокате на набережной Енисея в Красноярске
Судя по исследованию Mobile Research Group, за первые девять месяцев 2021-го продали около 355 тысяч электросамокатов — в том числе операторам кикшеринга. По оценкам экспертов, во владении у сервисов аренды в России — как минимум 90 тысяч скутеров.

Оставить как есть

Проект изменений в ПДД обсуждали еще год назад. На тот момент чиновники собирались ограничить скорость СИМ до 20 километров в час — как в большинстве европейских стран, а также запретить движение по тротуарам. Передвигаться предлагали по велодорожкам — а если их нет, по правому краю проезжей части.
Мужчина в защитном шлеме катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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"Скутергеддон" в России. Как избежать аварий с электросамокатами
Такие меры могли плохо сказаться на спросе клиентов кикшеринга. Поэтому нынешний вариант поправок компании, сдающие скутеры в краткосрочную аренду, приняли позитивно.

"Разумеется, средствам микромобильности нужны собственные ПДД: современные, направленные на повышение безопасности в городах", — объяснила в беседе с РИА Новости пресс-секретарь Whoosh Зинаида Боровая.

В Urent подтвердили, что законопроектом "довольны".

"По сути, это мотоцикл"

Пути развития этого движения в столице и регионах обсудят 21 октября на первом "кикшеринг-съезде" в Москве — в нем примут участие крупнейшие игроки рынка, урбанисты и чиновники. Организаторы хотят рассказать о лучшем мировом опыте интеграции в городскую среду.
Стоит отметить, что сегодня предельная скорость движения на прокатных самокатах и так ограничена 25 километрами в час — причем чисто технически. Однако новые правила, если их примут, призваны "замедлить" владельцев мощных СИМ, которые способны разгоняться свыше 50 километров в час.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтойка проката электросамокатов в Москве
Стойка проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стойка проката электросамокатов в Москве

"В целом супермощные самокаты всегда были слегка "не в законе", — говорит эксперт "Городов за здравый смысл" Дмитрий Шевелев. — Такие девайсы слишком сильно отличаются от прокатных самокатов. На них уже убилась куча людей, которые не поняли, что это, по сути, мотоцикл. Например, мэр Кисловодска Александр Курбатов упал с тяжелого самоката и получил серьезные травмы".

"Следить будет некому"

Координатор "Синих ведерок" и член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов называет предложенные изменения в целом удачными, однако предполагает, что в полную силу они так и не заработают.

"Кто будет заниматься администрированием новых правил и какими способами? — рассуждает он. — Штат ГИБДД сократили (в 2018-м из российской автоинспекции уволили десять тысяч сотрудников "в связи с передачей функций по фиксации нарушений ПДД другим органам исполнительной власти". — Прим. ред.), инспекторов не хватает даже для выполнения текущих задач".

Участники Московского весеннего велофестиваля. - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 08:00Наука
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По его словам, введение СИМ в Правила дорожного движения — логичный шаг. Сейчас, когда средства передвижения — в "пешеходном" статусе, возникает юридический абсурд.

"Например, самокатчик сбил человека: ГИБДД такое ДТП разбирать не может. Формально — один пешеход столкнулся с другим", — поясняет Шкуматов.

Эксперты обращают внимание, что безопасность движения во многом зависит от качественной дорожной инфраструктуры, с которой в России пока серьезные проблемы.
Например, в компании "Ситимобил", соинвесторе кикшерингового сервиса Urent, отмечают: идеальное решение для снижения аварийности — увеличение числа велодорожек. Но пока их недостаточно даже в Москве.
 
В миреОбществоМоскваАвтоПетр ШкуматовСитимобилРоссияАлександр КурбатовMobile Research Group
 
 
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