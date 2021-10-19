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Назван состав жюри XXII Международного телеконкурса “Щелкунчик”
Назван состав жюри XXII Международного телеконкурса “Щелкунчик” - РИА Новости, 19.10.2021
Назван состав жюри XXII Международного телеконкурса “Щелкунчик”
Стал известен состав жюри XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", который пройдет в Москве с 29 ноября по 6 декабря этого года. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:38
2021-10-19T14:38
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 окт - Пресс-служба телеканала "Россия-Культура". Стал известен состав жюри XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", который пройдет в Москве с 29 ноября по 6 декабря этого года. Решать, кто из юных музыкантов достоин считаться лучшим в своей специальности, традиционно будут профессионалы — именитые педагоги и музыканты.Каждый год конкурс "Щелкунчик" открывает новые имена и дает возможность талантливым ребятам из России и других стран заявить о себе. Это шанс не только продемонстрировать свое мастерство для зрителей в зале и на телеэкране, но и выслушать экспертные советы выдающихся мастеров — членов жюри, которые оценивают выступления конкурсантов.Членами судейской коллегии в этом году стали:Струнные инструменты:- Захар Брон (Россия/Германия). Народный артист РФ, скрипач, педагог. Профессор Высшей школы музыки в Кёльне и Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде. В Интерлакене действует Академия Захара Брона, в которой проводятся мастер-классы для молодых скрипачей.- Виктор Третьяков (Россия). Народный артист СССР, профессор Московской консерватории и Высшей Школы музыки в Кёльне, лауреат многочисленных премий.- Гилад Карни (Израиль/Швейцария). Главный альтист Цюрихского оркестра Тонхалле, лауреат Первой премии Международного конкурса альтистов Лайонеля Тертиса (1994), Третьей премии ARD в Мюнхене.Фортепиано:- Елена Башкирова (Россия/Германия). Пианистка, основатель и художественный руководитель многих музыкальных проектов, в числе которых международные фестивали камерной музыки в Иерусалиме и Берлине (Фестиваль "Интонации").- Георгий Вачнадзе (Грузия/США). Лауреат многих международных фортепианных конкурсов, преподаватель Школы музыки Университета Де Поля (Чикаго), основатель и художественный руководитель Международной фортепианной академии Villa Sandra в Лезе (Лаго-Маджоре) в Италии.- Михаил Воскресенский (Россия). Народный артист России, заведующий кафедрой фортепиано Московской консерватории, президент Международного Скрябинского общества. Как пианист записал более 60 дисков, выпущенных крупнейшими музыкальными фирмами.Духовые и ударные инструменты:- И-Пинь Янг (КНР). Перкуссионистка, приглашенный профессор Шанхайской консерватории (Китай), преподаватель Консерватории Лиона.- Владислав Лаврик (Россия). Заслуженный артист России, трубач, дирижер, преподаватель Московской консерватории, основатель международного музыкального фестиваля медного духового искусства Brass Days.- Валентина Мишо (Франция/Швейцария). Саксофонистка, победительница конкурса Credit Suisse Young Artist Award 2020, преподаватель Женевской консерватории. Выступает с оркестрами, сольными программами и в составе камерных музыкальных коллективов на ведущих мировых сценах.- Вадим Эйленкриг (Россия). Трубач, педагог, продюсер, ведущий проектов "Большой джаз" и "Клуб "Шаболовка, 37" на телеканале "Россия-Культура". Художественный руководитель Фестиваля "Ветер Перемен" (г. Казань) и Фестиваля "Джазовое лето с Эйленкригом" на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
14:38 19.10.2021
 

Назван состав жюри XXII Международного телеконкурса “Щелкунчик”

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
Церемония открытия XXI Международного конкурса юных музыкантов Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт - Пресс-служба телеканала "Россия-Культура". Стал известен состав жюри XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", который пройдет в Москве с 29 ноября по 6 декабря этого года. Решать, кто из юных музыкантов достоин считаться лучшим в своей специальности, традиционно будут профессионалы — именитые педагоги и музыканты.
Каждый год конкурс "Щелкунчик" открывает новые имена и дает возможность талантливым ребятам из России и других стран заявить о себе. Это шанс не только продемонстрировать свое мастерство для зрителей в зале и на телеэкране, но и выслушать экспертные советы выдающихся мастеров — членов жюри, которые оценивают выступления конкурсантов.
Членами судейской коллегии в этом году стали:
Струнные инструменты:
- Захар Брон (Россия/Германия). Народный артист РФ, скрипач, педагог. Профессор Высшей школы музыки в Кёльне и Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде. В Интерлакене действует Академия Захара Брона, в которой проводятся мастер-классы для молодых скрипачей.
- Виктор Третьяков (Россия). Народный артист СССР, профессор Московской консерватории и Высшей Школы музыки в Кёльне, лауреат многочисленных премий.
- Гилад Карни (Израиль/Швейцария). Главный альтист Цюрихского оркестра Тонхалле, лауреат Первой премии Международного конкурса альтистов Лайонеля Тертиса (1994), Третьей премии ARD в Мюнхене.
Фортепиано:
- Елена Башкирова (Россия/Германия). Пианистка, основатель и художественный руководитель многих музыкальных проектов, в числе которых международные фестивали камерной музыки в Иерусалиме и Берлине (Фестиваль "Интонации").
- Георгий Вачнадзе (Грузия/США). Лауреат многих международных фортепианных конкурсов, преподаватель Школы музыки Университета Де Поля (Чикаго), основатель и художественный руководитель Международной фортепианной академии Villa Sandra в Лезе (Лаго-Маджоре) в Италии.
- Михаил Воскресенский (Россия). Народный артист России, заведующий кафедрой фортепиано Московской консерватории, президент Международного Скрябинского общества. Как пианист записал более 60 дисков, выпущенных крупнейшими музыкальными фирмами.
Духовые и ударные инструменты:
- И-Пинь Янг (КНР). Перкуссионистка, приглашенный профессор Шанхайской консерватории (Китай), преподаватель Консерватории Лиона.
- Владислав Лаврик (Россия). Заслуженный артист России, трубач, дирижер, преподаватель Московской консерватории, основатель международного музыкального фестиваля медного духового искусства Brass Days.
- Валентина Мишо (Франция/Швейцария). Саксофонистка, победительница конкурса Credit Suisse Young Artist Award 2020, преподаватель Женевской консерватории. Выступает с оркестрами, сольными программами и в составе камерных музыкальных коллективов на ведущих мировых сценах.
- Вадим Эйленкриг (Россия). Трубач, педагог, продюсер, ведущий проектов "Большой джаз" и "Клуб "Шаболовка, 37" на телеканале "Россия-Культура". Художественный руководитель Фестиваля "Ветер Перемен" (г. Казань) и Фестиваля "Джазовое лето с Эйленкригом" на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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