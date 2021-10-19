https://ria.ru/20211019/svinina-1755202946.html

На Ставрополье выросло производство свинины

На Ставрополье выросло производство свинины - РИА Новости, 19.10.2021

На Ставрополье выросло производство свинины

Объемы производства свинины на Ставрополье выросли за девять месяцев текущего года на 2,5% и достигли 45,7 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:07

2021-10-19T14:07

2021-10-19T17:30

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Объемы производства свинины на Ставрополье выросли за девять месяцев текущего года на 2,5% и достигли 45,7 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает краевой Минсельхоз.На сегодняшний день свиноводством в регионе занимаются 14 сельхозорганизаций. За девять месяцев текущего года они получили 458 тысяч поросят, что на 7,5 тысячи голов больше прошлогодних показателей."С начала года в хозяйствах региона произведено 45,7 тысяч тонн свинины, тогда как в прошлом году за этот же период объемы производства составляли 44,5 тысяч тонн. При этом численность поголовья свиней практически не изменилась: их общее количество на территории Ставрополья составляет 401 тысяч голов", — приводит пресс-служба слова замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Крисана.По его словам, существенный вклад в производство свинины в регионе вносит крупный свинокомплекс, расположенный в поселке Штурм Красногвардейского округа. В настоящее время это единственное предприятие, которое производит мясо свинины в промышленных масштабах и обеспечивает порядка 80% потребностей внутреннего рынка Ставрополья.Помощь в развитии животноводческих предприятий Ставрополья оказывает региональный Минсельхоз. Благодаря господдержке аграрии могут компенсировать от 15 до 80% затрат на содержание одной маточной головы. Этой мерой стимулирования воспользовался племзавод, расположенный в Новоалександровском округе — единственная в крае племенная организация по разведению свиней крупной белой породы.

https://ria.ru/20211013/granty-1754374196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60