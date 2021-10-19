https://ria.ru/20211019/sud-1755149194.html

Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса

Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса - РИА Новости, 19.10.2021

Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса

Ранее судимый житель Красноярска, укравший в магазине 7 килограмм свинины на 3 тысячи рублей, предстанет перед судом за грабеж, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:12

2021-10-19T10:12

2021-10-19T10:12

происшествия

красноярск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Ранее судимый житель Красноярска, укравший в магазине 7 килограмм свинины на 3 тысячи рублей, предстанет перед судом за грабеж, сообщает краевой главк МВД.По словам работницы магазина фермерских продуктов, "неизвестный похитил с прилавка несколько кусков мяса на общую сумму 3 тысячи рублей". В релизе указано, что украдено было 7 кг мяса."Полицейские установили, что мужчина зашел в магазин, подошел к холодильной витрине, сложил в сумку три упаковки свиного мяса и направился к выходу. Продавец магазина заметила кражу и попыталась задержать злоумышленника. Мужчина, выбегая из магазина, ударил ее по руке и скрылся", - говорится в сообщении.Вора нашли, им оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний красноярец. "Часть похищенного товара задержанный продал на рынке, а остальное съел сам", - отметили в полиции.В отношении злоумышленника возбуждено дело по ч.2. ст. 161 УК РФ (грабеж), санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Его арестовали."Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу", - заключили в ГУМВД.

https://ria.ru/20210605/krazha-1735812551.html

https://ria.ru/20211014/zazhigalka-1754483302.html

красноярск

россия

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происшествия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия