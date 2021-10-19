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Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса
Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса - РИА Новости, 19.10.2021
Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса
Ранее судимый житель Красноярска, укравший в магазине 7 килограмм свинины на 3 тысячи рублей, предстанет перед судом за грабеж, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:12
2021-10-19T10:12
происшествия
красноярск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Ранее судимый житель Красноярска, укравший в магазине 7 килограмм свинины на 3 тысячи рублей, предстанет перед судом за грабеж, сообщает краевой главк МВД.По словам работницы магазина фермерских продуктов, "неизвестный похитил с прилавка несколько кусков мяса на общую сумму 3 тысячи рублей". В релизе указано, что украдено было 7 кг мяса."Полицейские установили, что мужчина зашел в магазин, подошел к холодильной витрине, сложил в сумку три упаковки свиного мяса и направился к выходу. Продавец магазина заметила кражу и попыталась задержать злоумышленника. Мужчина, выбегая из магазина, ударил ее по руке и скрылся", - говорится в сообщении.Вора нашли, им оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний красноярец. "Часть похищенного товара задержанный продал на рынке, а остальное съел сам", - отметили в полиции.В отношении злоумышленника возбуждено дело по ч.2. ст. 161 УК РФ (грабеж), санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Его арестовали."Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу", - заключили в ГУМВД.
https://ria.ru/20210605/krazha-1735812551.html
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происшествия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
10:12 19.10.2021
 
Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса

Ранее судимого красноярца будут судить за попытку украсть семь килограммов мяса

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Ранее судимый житель Красноярска, укравший в магазине 7 килограмм свинины на 3 тысячи рублей, предстанет перед судом за грабеж, сообщает краевой главк МВД.
По словам работницы магазина фермерских продуктов, "неизвестный похитил с прилавка несколько кусков мяса на общую сумму 3 тысячи рублей". В релизе указано, что украдено было 7 кг мяса.
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"Полицейские установили, что мужчина зашел в магазин, подошел к холодильной витрине, сложил в сумку три упаковки свиного мяса и направился к выходу. Продавец магазина заметила кражу и попыталась задержать злоумышленника. Мужчина, выбегая из магазина, ударил ее по руке и скрылся", - говорится в сообщении.
Вора нашли, им оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний красноярец. "Часть похищенного товара задержанный продал на рынке, а остальное съел сам", - отметили в полиции.
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В отношении злоумышленника возбуждено дело по ч.2. ст. 161 УК РФ (грабеж), санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Его арестовали.
"Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу", - заключили в ГУМВД.
 
ПроисшествияКрасноярскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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