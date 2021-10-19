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Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса
Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса - РИА Новости, 19.10.2021
Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса
Ранее судимый житель Красноярска, укравший в магазине 7 килограмм свинины на 3 тысячи рублей, предстанет перед судом за грабеж, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:12
2021-10-19T10:12
2021-10-19T10:12
происшествия
красноярск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Ранее судимый житель Красноярска, укравший в магазине 7 килограмм свинины на 3 тысячи рублей, предстанет перед судом за грабеж, сообщает краевой главк МВД.По словам работницы магазина фермерских продуктов, "неизвестный похитил с прилавка несколько кусков мяса на общую сумму 3 тысячи рублей". В релизе указано, что украдено было 7 кг мяса."Полицейские установили, что мужчина зашел в магазин, подошел к холодильной витрине, сложил в сумку три упаковки свиного мяса и направился к выходу. Продавец магазина заметила кражу и попыталась задержать злоумышленника. Мужчина, выбегая из магазина, ударил ее по руке и скрылся", - говорится в сообщении.Вора нашли, им оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний красноярец. "Часть похищенного товара задержанный продал на рынке, а остальное съел сам", - отметили в полиции.В отношении злоумышленника возбуждено дело по ч.2. ст. 161 УК РФ (грабеж), санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Его арестовали."Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу", - заключили в ГУМВД.
https://ria.ru/20210605/krazha-1735812551.html
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происшествия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Красноярцу грозит до семи лет за попытку украсть семь килограммов мяса
Ранее судимого красноярца будут судить за попытку украсть семь килограммов мяса
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости.
Ранее судимый житель Красноярска
, укравший в магазине 7 килограмм свинины на 3 тысячи рублей, предстанет перед судом за грабеж, сообщает краевой главк МВД.
По словам работницы магазина фермерских продуктов, "неизвестный похитил с прилавка несколько кусков мяса на общую сумму 3 тысячи рублей". В релизе указано, что украдено было 7 кг мяса.
"Полицейские установили, что мужчина зашел в магазин, подошел к холодильной витрине, сложил в сумку три упаковки свиного мяса и направился к выходу. Продавец магазина заметила кражу и попыталась задержать злоумышленника. Мужчина, выбегая из магазина, ударил ее по руке и скрылся", - говорится в сообщении.
Вора нашли, им оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний красноярец. "Часть похищенного товара задержанный продал на рынке, а остальное съел сам", - отметили в полиции.
В отношении злоумышленника возбуждено дело по ч.2. ст. 161 УК РФ
(грабеж), санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Его арестовали.
"Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу", - заключили в ГУМВД.