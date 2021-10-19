https://ria.ru/20211019/sud-1755125820.html

CNBS: Трампа допросили по делу о нападении его охраны на мексиканцев

CNBS: Трампа допросили по делу о нападении его охраны на мексиканцев - РИА Новости, 19.10.2021

CNBS: Трампа допросили по делу о нападении его охраны на мексиканцев

Бывшего президента США Дональда Трампа несколько часов допрашивали по иску мексиканцев, которые обвинили охрану политика в нападении в Нью-Йорке в 2015 году,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T00:27

2021-10-19T00:27

2021-10-19T00:37

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа несколько часов допрашивали по иску мексиканцев, которые обвинили охрану политика в нападении в Нью-Йорке в 2015 году, сообщает CNBC.Защита истцов обещает использовать данные Трампом под присягой показания в суде, сообщает телеканал.Судебный иск подан в районе Бронкс четырьмя мужчинами мексиканского происхождения. В 2015 году они у здания Трампа в костюмах ку-клукс-клана протестовали против высказываний политика о латиноамериканцах во время его первой президентской кампании. Заявители утверждают, что охранники вышли из здания и растолкали их, один из истцов говорит, что его кулаком по голове ударил тогдашний глава службы безопасности Трампа, тот, по данным издания, заявил, что хотел расчистить тротуар, а удар нанес, когда его схватили сзади.Трамп во время стычки не присутствовал, но истцы заявляют, что его риторика во время предвыборной кампании создала впечатление, что охрана может применять силу к протестующим.

https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755124381.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп