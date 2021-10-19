https://ria.ru/20211019/strategiya-1755182505.html
Стратегию соцэкономического развития Тюменской области скорректируют
Стратегию соцэкономического развития Тюменской области скорректируют - РИА Новости, 19.10.2021
Стратегию соцэкономического развития Тюменской области скорректируют
Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года будет скорректирована - такое решение принято на заседании президиума регионального... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:55
2021-10-19T12:55
2021-10-19T12:55
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года будет скорректирована - такое решение принято на заседании президиума регионального правительства, сообщает пресс-служба губернатора области."Основная цель реализации стратегии – устойчивый рост экономики и качества жизни населения Тюменской области. Инструментами реализации стратегии являются 29 государственных программ и 44 региональных проекта", – сказал на заседании президиума глава региона Александр Моор.Губернатор дал поручение незамедлительно начать работу по корректировке положений стратегии и приведению ее в соответствие с национальными целями развития.
https://ria.ru/20211018/tyumen-1755061560.html
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александр моор