https://ria.ru/20211019/strategiya-1755182505.html

Стратегию соцэкономического развития Тюменской области скорректируют

Стратегию соцэкономического развития Тюменской области скорректируют - РИА Новости, 19.10.2021

Стратегию соцэкономического развития Тюменской области скорректируют

Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года будет скорректирована - такое решение принято на заседании президиума регионального... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:55

2021-10-19T12:55

2021-10-19T12:55

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года будет скорректирована - такое решение принято на заседании президиума регионального правительства, сообщает пресс-служба губернатора области."Основная цель реализации стратегии – устойчивый рост экономики и качества жизни населения Тюменской области. Инструментами реализации стратегии являются 29 государственных программ и 44 региональных проекта", – сказал на заседании президиума глава региона Александр Моор.Губернатор дал поручение незамедлительно начать работу по корректировке положений стратегии и приведению ее в соответствие с национальными целями развития.

https://ria.ru/20211018/tyumen-1755061560.html

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александр моор