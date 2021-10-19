https://ria.ru/20211019/sport-1755171613.html

Онлайн-конференция о проведении Клубного турнира по пляжному футболу

Онлайн-конференция о проведении Клубного турнира по пляжному футболу - РИА Новости, 19.10.2021

Онлайн-конференция о проведении Клубного турнира по пляжному футболу

20 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвящённая проведению Клубного Мундиалито – 2021 по пляжному футболу в Москве.

2021-10-19T12:00

2021-10-19T12:00

2021-10-19T12:00

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Задать вопросУчастники:- глава Оргкомитета турнира, генеральный директор коммуникационной группы "Событие" Михаил СТРУЧКОВ;- президент всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Жоан КУСКО;- главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил ЛИХАЧЕВ;- президент ПФК "Локомотив" Виталий ПОГОДИН;- главный тренер ПФК "Спартак" Антон ШКАРИН.Клубный Мундиалито-2021 пройдёт с 27 по 30 октября на ЦСКА Арене. Помимо "Локомотива" и "Спартака" на турнире выступят "Брага" (Португалия), "Васко да Гама" (Бразилия), "Леванте" (Испания), "Токио Верди" (Япония), "Насьональ" (Парагвай) и "Динамо Минск" (Беларусь).Турнир организован коммуникационной группой "Событие" совместно с Москомспортом. Генеральный партнёр турнира – ОАО "РЖД".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы