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Онлайн-конференция о проведении Клубного турнира по пляжному футболу
Онлайн-конференция о проведении Клубного турнира по пляжному футболу - РИА Новости, 19.10.2021
Онлайн-конференция о проведении Клубного турнира по пляжному футболу
20 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвящённая проведению Клубного Мундиалито – 2021 по пляжному футболу в Москве.
2021-10-19T12:00
2021-10-19T12:00
анонсы
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Задать вопросУчастники:- глава Оргкомитета турнира, генеральный директор коммуникационной группы "Событие" Михаил СТРУЧКОВ;- президент всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Жоан КУСКО;- главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил ЛИХАЧЕВ;- президент ПФК "Локомотив" Виталий ПОГОДИН;- главный тренер ПФК "Спартак" Антон ШКАРИН.Клубный Мундиалито-2021 пройдёт с 27 по 30 октября на ЦСКА Арене. Помимо "Локомотива" и "Спартака" на турнире выступят "Брага" (Португалия), "Васко да Гама" (Бразилия), "Леванте" (Испания), "Токио Верди" (Япония), "Насьональ" (Парагвай) и "Динамо Минск" (Беларусь).Турнир организован коммуникационной группой "Событие" совместно с Москомспортом. Генеральный партнёр турнира – ОАО "РЖД".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы
12:00 19.10.2021
 

Онлайн-конференция о проведении Клубного турнира по пляжному футболу

Читать ria.ru в
20 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвящённая проведению Клубного Мундиалито – 2021 по пляжному футболу в Москве.
Задать вопрос
Участники:
- глава Оргкомитета турнира, генеральный директор коммуникационной группы "Событие" Михаил СТРУЧКОВ;
- президент всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Жоан КУСКО;
- главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил ЛИХАЧЕВ;
- президент ПФК "Локомотив" Виталий ПОГОДИН;
- главный тренер ПФК "Спартак" Антон ШКАРИН.

Клубный Мундиалито-2021 пройдёт с 27 по 30 октября на ЦСКА Арене. Помимо "Локомотива" и "Спартака" на турнире выступят "Брага" (Португалия), "Васко да Гама" (Бразилия), "Леванте" (Испания), "Токио Верди" (Япония), "Насьональ" (Парагвай) и "Динамо Минск" (Беларусь).
Турнир организован коммуникационной группой "Событие" совместно с Москомспортом. Генеральный партнёр турнира – ОАО "РЖД".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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