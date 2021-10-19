Онлайн-конференция о проведении Клубного турнира по пляжному футболу
20 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвящённая проведению Клубного Мундиалито – 2021 по пляжному футболу в Москве.
Участники:
- глава Оргкомитета турнира, генеральный директор коммуникационной группы "Событие" Михаил СТРУЧКОВ;
- президент всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Жоан КУСКО;
- главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил ЛИХАЧЕВ;
- президент ПФК "Локомотив" Виталий ПОГОДИН;
- главный тренер ПФК "Спартак" Антон ШКАРИН.
Клубный Мундиалито-2021 пройдёт с 27 по 30 октября на ЦСКА Арене. Помимо "Локомотива" и "Спартака" на турнире выступят "Брага" (Португалия), "Васко да Гама" (Бразилия), "Леванте" (Испания), "Токио Верди" (Япония), "Насьональ" (Парагвай) и "Динамо Минск" (Беларусь).
Турнир организован коммуникационной группой "Событие" совместно с Москомспортом. Генеральный партнёр турнира – ОАО "РЖД".
- глава Оргкомитета турнира, генеральный директор коммуникационной группы "Событие" Михаил СТРУЧКОВ;
- президент всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Жоан КУСКО;
- главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил ЛИХАЧЕВ;
- президент ПФК "Локомотив" Виталий ПОГОДИН;
- главный тренер ПФК "Спартак" Антон ШКАРИН.
Клубный Мундиалито-2021 пройдёт с 27 по 30 октября на ЦСКА Арене. Помимо "Локомотива" и "Спартака" на турнире выступят "Брага" (Португалия), "Васко да Гама" (Бразилия), "Леванте" (Испания), "Токио Верди" (Япония), "Насьональ" (Парагвай) и "Динамо Минск" (Беларусь).
Турнир организован коммуникационной группой "Событие" совместно с Москомспортом. Генеральный партнёр турнира – ОАО "РЖД".
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