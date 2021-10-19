https://ria.ru/20211019/sotrudnichestvo-1755191212.html

Глава Генштаба Ирана оценил военное сотрудничество с Россией

Глава Генштаба Ирана оценил военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.10.2021

Глава Генштаба Ирана оценил военное сотрудничество с Россией

Сотрудничество Ирана и России в военной сфере носит беспрецедентно масштабный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в Москве РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:28

2021-10-19T13:28

2021-10-19T13:28

в мире

сша

иран

сирия

москва

сергей шойгу

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Сотрудничество Ирана и России в военной сфере носит беспрецедентно масштабный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в Москве в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Благодарю за беспрецедентно широкомасштабное сотрудничество, которое развивается между нашими странами", - сказал генерал Багери.Он поблагодарил Шойгу и российское руководство за поддержку при вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.По его оценке, борьба ВС РФ с международным терроризмом в Сирии совместно с иранскими вооруженными силами помогло сохранить эту страну. Багери предложил поддержать дальнейшее восстановление боеспособности сирийской армии.Иранский военачальник также подчеркнул, что РФ и Иран имеют общий подход по вопросу Афганистана. Он подчеркнул, что армия, которая была там создана США, оказалась неэффективной."После ухода американцев Афганистан сталкивается с многочисленными проблемами, многие из которых вытекают из того, что у страны нет средств для содержание необходимых структур", - заметил Багери.По его словам, в Иране сейчас более 3 миллионов афганских беженцев.Одной из проблем, которую, по мнению Багери, предстоит решать Ирану - борьба с наркотрафиком из Афганистана. Так, в прошлом году порядка 1200 тонн наркотических средств, предназначенных для других стран, задержали иранские силовые структуры на своей границе.

https://ria.ru/20211018/zakupka-1755092549.html

https://ria.ru/20211019/afganistan-1755187880.html

https://ria.ru/20211010/zavisimost-1753911762.html

сша

иран

сирия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, сирия, москва, сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия