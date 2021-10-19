https://ria.ru/20211019/sotrudnichestvo-1755191212.html
Глава Генштаба Ирана оценил военное сотрудничество с Россией
Глава Генштаба Ирана оценил военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.10.2021
Глава Генштаба Ирана оценил военное сотрудничество с Россией
Сотрудничество Ирана и России в военной сфере носит беспрецедентно масштабный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в Москве РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:28
2021-10-19T13:28
2021-10-19T13:28
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Сотрудничество Ирана и России в военной сфере носит беспрецедентно масштабный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в Москве в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Благодарю за беспрецедентно широкомасштабное сотрудничество, которое развивается между нашими странами", - сказал генерал Багери.Он поблагодарил Шойгу и российское руководство за поддержку при вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.По его оценке, борьба ВС РФ с международным терроризмом в Сирии совместно с иранскими вооруженными силами помогло сохранить эту страну. Багери предложил поддержать дальнейшее восстановление боеспособности сирийской армии.Иранский военачальник также подчеркнул, что РФ и Иран имеют общий подход по вопросу Афганистана. Он подчеркнул, что армия, которая была там создана США, оказалась неэффективной."После ухода американцев Афганистан сталкивается с многочисленными проблемами, многие из которых вытекают из того, что у страны нет средств для содержание необходимых структур", - заметил Багери.По его словам, в Иране сейчас более 3 миллионов афганских беженцев.Одной из проблем, которую, по мнению Багери, предстоит решать Ирану - борьба с наркотрафиком из Афганистана. Так, в прошлом году порядка 1200 тонн наркотических средств, предназначенных для других стран, задержали иранские силовые структуры на своей границе.
https://ria.ru/20211018/zakupka-1755092549.html
https://ria.ru/20211019/afganistan-1755187880.html
https://ria.ru/20211010/zavisimost-1753911762.html
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в мире, сша, иран, сирия, москва, сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия
Глава Генштаба Ирана оценил военное сотрудничество с Россией
Глава Генштаба ВС Ирана назвал беспрецедентно масштабным военное сотрудничество с Россией
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
Сотрудничество Ирана
и России
в военной сфере носит беспрецедентно масштабный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в Москве
в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Благодарю за беспрецедентно широкомасштабное сотрудничество, которое развивается между нашими странами", - сказал генерал Багери.
Он поблагодарил Шойгу и российское руководство за поддержку при вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.
По его оценке, борьба ВС РФ
с международным терроризмом в Сирии
совместно с иранскими вооруженными силами помогло сохранить эту страну. Багери предложил поддержать дальнейшее восстановление боеспособности сирийской армии.
Иранский военачальник также подчеркнул, что РФ и Иран имеют общий подход по вопросу Афганистана
. Он подчеркнул, что армия, которая была там создана США
, оказалась неэффективной.
"После ухода американцев Афганистан сталкивается с многочисленными проблемами, многие из которых вытекают из того, что у страны нет средств для содержание необходимых структур", - заметил Багери.
По его словам, в Иране сейчас более 3 миллионов афганских беженцев.
Одной из проблем, которую, по мнению Багери, предстоит решать Ирану - борьба с наркотрафиком из Афганистана. Так, в прошлом году порядка 1200 тонн наркотических средств, предназначенных для других стран, задержали иранские силовые структуры на своей границе.