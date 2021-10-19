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ВТБ заключил с США соглашение о прекращении расследования по Мозамбику
ВТБ заключил с США соглашение о прекращении расследования по Мозамбику - РИА Новости, 19.10.2021
ВТБ заключил с США соглашение о прекращении расследования по Мозамбику
Подразделение ВТБ - VTB Capital plc заключило мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о прекращении расследования о его участии в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T22:07
2021-10-19T22:56
в мире
мозамбик
сша
втб
комиссия по ценным бумагам и биржам сша (sec)
россия
лондон
credit suisse
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделение ВТБ - VTB Capital plc заключило мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о прекращении расследования о его участии в ряде сделок с Мозамбиком, сообщила пресс-служба банка.Как ранее во вторник сообщила SEC, подразделение банка ВТБ в Лондоне VTB Capital заплатит США 6 миллионов долларов за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse, который в свою очередь согласился заплатить 475 миллионов долларов за взятки и откаты при размещении бондов Мозамбика более чем на 1 миллиард долларов."Сегодня VTB Capital plc (ВТБ) заключил мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о прекращении расследования SEC в отношении участия ВТБ в ряде сделок с Республикой Мозамбик", - говорится в сообщении ВТБ.Как отмечает банк, в своем постановлении SEC прямо признает, что ВТБ не знал и не участвовал в коррупционной схеме, организованной рядом представителей властей Мозамбика и другими лицами. SEC также не обнаружила, что ВТБ участвовал в умышленных неправомерных действиях или мошенничестве, указывают в банке."Ни ВТБ, ни кто-либо из сотрудников группы не были обвинены Министерством юстиции США в уголовном преступлении. В сегодняшнем постановлении SEC также не предъявила никаких обвинений сотрудникам ВТБ", - заявили в пресс-службе.По сообщению SEС, Credit Suisse Group AG согласилась заплатить почти 475 миллионов долларов властям США и Великобритании, в том числе почти 100 миллионов SEC, за мошенническую дезинформацию инвесторов и нарушение американского закона о коррумпированных действиях за рубежом. Схема включала два размещения бондов и синдицированный кредит, которые собирали средства от имени государственных компаний Мозамбиказа.Согласно постановлению SEC, эти транзакции, по которым было собрано более 1 миллиарда долларов, использовались для скрытой долговой схемы, выплаты откатов находящимся сейчас под следствием инвестбанкирам Credit Suisse и их посредникам, а также для подкупа коррумпированных чиновников Мозамбика.Как отмечается в постановлении, второе размещение бондов Мозамбика от 2016 года, структурированное VTB Capital и Credit Suisse, позволяло инвесторам обменять их вложения в более раннем размещении бондов на новые суверенные бумаги, выпущенные непосредственно властями Мозамбика.При этом SEC установила, что распространенные Credit Suisse и VTB Capital материалы по размещению не раскрыли подлинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по бондам, который и был объявлен страной впоследствии.
https://ria.ru/20210928/obligatsii-1752170297.html
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в мире, мозамбик, сша, втб, комиссия по ценным бумагам и биржам сша (sec), россия, лондон, credit suisse , министерство юстиции сша
22:07 19.10.2021 (обновлено: 22:56 19.10.2021)
 
ВТБ заключил с США соглашение о прекращении расследования по Мозамбику

ВТБ заключил с США мировое соглашение о прекращении расследования по Мозамбику

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделение ВТБ - VTB Capital plc заключило мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о прекращении расследования о его участии в ряде сделок с Мозамбиком, сообщила пресс-служба банка.
Как ранее во вторник сообщила SEC, подразделение банка ВТБ в Лондоне VTB Capital заплатит США 6 миллионов долларов за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse, который в свою очередь согласился заплатить 475 миллионов долларов за взятки и откаты при размещении бондов Мозамбика более чем на 1 миллиард долларов.
"Сегодня VTB Capital plc (ВТБ) заключил мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о прекращении расследования SEC в отношении участия ВТБ в ряде сделок с Республикой Мозамбик", - говорится в сообщении ВТБ.
Как отмечает банк, в своем постановлении SEC прямо признает, что ВТБ не знал и не участвовал в коррупционной схеме, организованной рядом представителей властей Мозамбика и другими лицами. SEC также не обнаружила, что ВТБ участвовал в умышленных неправомерных действиях или мошенничестве, указывают в банке.
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"Ни ВТБ, ни кто-либо из сотрудников группы не были обвинены Министерством юстиции США в уголовном преступлении. В сегодняшнем постановлении SEC также не предъявила никаких обвинений сотрудникам ВТБ", - заявили в пресс-службе.
По сообщению SEС, Credit Suisse Group AG согласилась заплатить почти 475 миллионов долларов властям США и Великобритании, в том числе почти 100 миллионов SEC, за мошенническую дезинформацию инвесторов и нарушение американского закона о коррумпированных действиях за рубежом. Схема включала два размещения бондов и синдицированный кредит, которые собирали средства от имени государственных компаний Мозамбиказа.
Согласно постановлению SEC, эти транзакции, по которым было собрано более 1 миллиарда долларов, использовались для скрытой долговой схемы, выплаты откатов находящимся сейчас под следствием инвестбанкирам Credit Suisse и их посредникам, а также для подкупа коррумпированных чиновников Мозамбика.
Как отмечается в постановлении, второе размещение бондов Мозамбика от 2016 года, структурированное VTB Capital и Credit Suisse, позволяло инвесторам обменять их вложения в более раннем размещении бондов на новые суверенные бумаги, выпущенные непосредственно властями Мозамбика.
При этом SEC установила, что распространенные Credit Suisse и VTB Capital материалы по размещению не раскрыли подлинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по бондам, который и был объявлен страной впоследствии.
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В миреМозамбикСШАВТБКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)РоссияЛондонCredit SuisseМинистерство юстиции США
 
 
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