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Вакцинироваться должны не менее 80% работников сферы услуг, заявил Собянин
Вакцинироваться должны не менее 80% работников сферы услуг, заявил Собянин - РИА Новости, 19.10.2021
Вакцинироваться должны не менее 80% работников сферы услуг, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обязательную вакцинацию работников сферы услуг до 1 января 2022 года должны пройти не менее 80% от общего числа... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:37
2021-10-19T16:37
2021-10-19T16:44
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обязательную вакцинацию работников сферы услуг до 1 января 2022 года должны пройти не менее 80% от общего числа сотрудников."Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 г. №3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года", - написал Собянин в своем блоге.
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общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, москва
16:37 19.10.2021 (обновлено: 16:44 19.10.2021)
Вакцинироваться должны не менее 80% работников сферы услуг, заявил Собянин
Собянин заявил, что не менее 80% работников сферы услуг должны вакцинироваться от COVID-19