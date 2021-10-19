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Вакцинироваться должны не менее 80% работников сферы услуг, заявил Собянин

Вакцинироваться должны не менее 80% работников сферы услуг, заявил Собянин - РИА Новости, 19.10.2021

Вакцинироваться должны не менее 80% работников сферы услуг, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обязательную вакцинацию работников сферы услуг до 1 января 2022 года должны пройти не менее 80% от общего числа... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:37

2021-10-19T16:37

2021-10-19T16:44

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обязательную вакцинацию работников сферы услуг до 1 января 2022 года должны пройти не менее 80% от общего числа сотрудников."Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 г. №3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года", - написал Собянин в своем блоге.

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