https://ria.ru/20211019/simvolika-1755216724.html

Духовные лидеры России выступили против религиозной символики на алкоголе

Духовные лидеры России выступили против религиозной символики на алкоголе - РИА Новости, 19.10.2021

Духовные лидеры России выступили против религиозной символики на алкоголе

Межрелигиозный совет России заявил о недопустимости государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих религиозные символы,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:58

2021-10-19T14:58

2021-10-19T14:58

религия

россия

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Межрелигиозный совет России заявил о недопустимости государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих религиозные символы, особенно на алкогольной продукции, следует из документа, опубликованного на сайте Совета."Совершенно недопустима государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих имена святых, их образы, а также символы веры и иные почитаемые верующими понятия, символы и семантически связанные с ними категории (то есть коммерциализация таких святых образов, символов, понятий), тем более для маркировки алкогольной продукции", - говорится в заявлении.В совете отмечают случаи использования таких изображений в качестве товарных знаков в том числе на алкогольной продукции"."Нанесение изображений или имен святых на алкогольную продукцию, использование их в качестве товарного знака можно расценивать как действие, совершаемое в целях оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения предмета почитания, в том числе имени святого", - подчеркнули в Совете.По мнению членов совета, использование имени святого, признаваемого религиозной конфессией, зарегистрированной в установленном порядке, или его изображения "не может быть исключительным правом того или иного физического или юридического лица, не являющегося религиозной организацией или не учрежденного ею".

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