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В Волжском оштрафовали директора аквапарка, куда не пустили ребенка-аутиста
В Волжском оштрафовали директора аквапарка, куда не пустили ребенка-аутиста - РИА Новости, 19.10.2021
В Волжском оштрафовали директора аквапарка, куда не пустили ребенка-аутиста
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области оштрафовало на 30 тысяч рублей директора аквапарка в Волжском, куда не пустили ребенка-аутиста, сообщается... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:06
2021-10-19T12:06
2021-10-19T12:06
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области оштрафовало на 30 тысяч рублей директора аквапарка в Волжском, куда не пустили ребенка-аутиста, сообщается на сайте ведомства.Как ранее рассказала РИА Новости жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова, 2 августа ее с семьей не пустили в аквапарк "ХХI век" в Волжском из-за того, что ее 14-летний сын - аутист. По ее словам, на входе им сказали, что их ребенок якобы может кого-то ударить, а посетителям будет неприятно на него смотреть. Она подчеркнула, что их сын совершенно не агрессивный и шел в аквапарк вместе с родителями. СК и прокуратура региона начали проверку по данному факту.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева сообщала РИА Новости, что, по ее мнению, оснований отказать в посещении аквапарка семье с ребенком-аутистом не было. При этом директор аквапарка Григорий Газарян пояснил агентству, что принял вызвавшее резонанс решение из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих.По данным Роспотребнадзора, в отношении Газаряна было возбуждено административное дело по статье "отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом"."По итогам рассмотрения административного дела предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20211014/ural-1754512414.html
https://ria.ru/20210909/sindrom_dauna-1749393712.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Волжском оштрафовали директора аквапарка, куда не пустили ребенка-аутиста
В Волжском директора аквапарка, куда не пустили аутиста, оштрафовали на 30 тысяч рублей
ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области оштрафовало на 30 тысяч рублей директора аквапарка в Волжском, куда не пустили ребенка-аутиста, сообщается на сайте ведомства.
Как ранее рассказала РИА Новости жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова, 2 августа ее с семьей не пустили в аквапарк "ХХI век" в Волжском из-за того, что ее 14-летний сын - аутист. По ее словам, на входе им сказали, что их ребенок якобы может кого-то ударить, а посетителям будет неприятно на него смотреть. Она подчеркнула, что их сын совершенно не агрессивный и шел в аквапарк вместе с родителями. СК и прокуратура региона начали проверку по данному факту.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева сообщала РИА Новости, что, по ее мнению, оснований отказать в посещении аквапарка семье с ребенком-аутистом не было. При этом директор аквапарка Григорий Газарян пояснил агентству, что принял вызвавшее резонанс решение из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих.
По данным Роспотребнадзора
, в отношении Газаряна было возбуждено административное дело по статье "отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом".
"По итогам рассмотрения административного дела предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении ведомства.