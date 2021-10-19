21:43 19.10.2021 (обновлено: 21:45 19.10.2021)
В Австралии считают, что шпионская угроза скоро превысит опасность террора
Глава разведки Австралии Бергесс: шпионская угроза скоро превысит опасность террора
© AP Photo / Lynn DeBruin, FileДемонстрация извлечения сотовых данных из смартфона
© AP Photo / Lynn DeBruin, File
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Иностранные шпионы угрожают Австралии, опасность от них скоро превысит угрозу терроризма, заявил глава австралийской разведки Майк Бёргесс в докладе, представленном в парламент страны.
Как сообщает телеканал ABC, Бёргесс, возглавляющий Службу безопасности Австралии (ASIO), предупредил, что иностранные агенты ежедневно с помощью технологий совершают "изощренные и широкомасштабные" попытки вмешиваться в дела страны на фоне ограничений из-за COVID-19.
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Глава разведки Австралии считает, что в ближайшие годы случаи шпионажа превысят угрозу от терроризма.
"Иностранные шпионы пытаются заполучить закрытую информацию о торговых отношениях Австралии, военном и разведывательном потенциале…. Они стремятся развивать целевые отношения с нынешними и бывшими политиками, нынешними и прошлыми сотрудниками служб безопасности. Они мониторят диаспоры в Австралии и в некоторых случаях угрожают физически их представителям", - приводит телеканал слова главы разведки.
Бёргесс заявил, что одним из самых серьезных вызовов становится все большая радикализация молодежи, особенно среди мужчин.
Со своей стороны комиссар федеральной службы полиции Австралии Рис Кершоу сообщил, что в прошлом году были выдвинуты обвинения в терроризме против 25 человек.