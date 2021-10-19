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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211019/sev-1755201918.html
В Липецкой области практически завершили сев озимых
В Липецкой области практически завершили сев озимых - РИА Новости, 19.10.2021
В Липецкой области практически завершили сев озимых
Сев озимых культур в Липецкой области выполнен на 98% и будет завершен в ближайшие дни, озимыми засеяны около 357 тысяч гектаров из 370, в том числе 348 тысяч... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:04
2021-10-19T14:04
липецкая область
пшеница
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Сев озимых культур в Липецкой области выполнен на 98% и будет завершен в ближайшие дни, озимыми засеяны около 357 тысяч гектаров из 370, в том числе 348 тысяч гектаров отданы под пшеницу, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в 2022 году аграрии региона не прогнозируют высоких урожаев по сельхозкультурам, сравнимых с рекордами 2020 года, но и не планируют собрать ниже среднего многолетнего. А урожай сахарной свеклы напротив, ожидают хороший с вероятным превышением на десять процентов.В настоящий момент свекла убрана на площади 70 тысяч гектаров, получены 2 миллиона 433 тысячи тонн корнеплодов. Урожайность в этом году составила 348,2 центнера с гектара, для сравнения, в прошлом году собирали 336,4 центнера с гектара."Лидерами по урожайности свеклы на данный момент являются три района - Становлянский, Добровский и Добринский. Там урожайность сахарной свеклы составляет в среднем 413 центнеров с гектара. Показатели растут, подтверждая, что свекла для регионального агропромышленного комплекса – культура стратегическая", - сказал глава региона.Помимо свеклы в области убирают кукурузу, подсолнечник и сою. Кукурузу на зерно убирают практически во всех районах региона. Обмолочено 30,5 тысячи гектаров, валовой сбор составил 200,4 тысячи тонн при средней урожайности 65,6 центнеров с гектара. Всего аграриям предстоит убрать около 70 тысяч гектаров этой культуры.Под подсолнечник в нынешнем году отведено более 218 тысяч гектаров. На данный момент обмолочено 190,6 тысячи гектаров, собрано 432,7 тысячи тонн. Средняя урожайность – 22,7 центнера с гектара. Сои убрано 95% и получено почти 138 тысяч тонн. Средняя урожайность – 16,2 центнера с гектара. Площади под соей в этом году выросли на 20 процентов и составили почти 90 тысяч гектаров.Картофеля убрано 4,5 тысяч гектаров, что составляет 83%. Валовой сбор составил 141,5 тысяч тонн при урожайности 312,9 центнера с гектара.
https://ria.ru/20211014/ovoschi-1754591697.html
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пшеница, игорь артамонов
14:04 19.10.2021
 

В Липецкой области практически завершили сев озимых

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСев озимых зерновых в Краснодарском крае
Сев озимых зерновых в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Сев озимых культур в Липецкой области выполнен на 98% и будет завершен в ближайшие дни, озимыми засеяны около 357 тысяч гектаров из 370, в том числе 348 тысяч гектаров отданы под пшеницу, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в 2022 году аграрии региона не прогнозируют высоких урожаев по сельхозкультурам, сравнимых с рекордами 2020 года, но и не планируют собрать ниже среднего многолетнего. А урожай сахарной свеклы напротив, ожидают хороший с вероятным превышением на десять процентов.
Огурцы - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 16:20Липецкая область
В Липецкой области собрали около 123 тысяч тонн овощей
В настоящий момент свекла убрана на площади 70 тысяч гектаров, получены 2 миллиона 433 тысячи тонн корнеплодов. Урожайность в этом году составила 348,2 центнера с гектара, для сравнения, в прошлом году собирали 336,4 центнера с гектара.
"Лидерами по урожайности свеклы на данный момент являются три района - Становлянский, Добровский и Добринский. Там урожайность сахарной свеклы составляет в среднем 413 центнеров с гектара. Показатели растут, подтверждая, что свекла для регионального агропромышленного комплекса – культура стратегическая", - сказал глава региона.
Помимо свеклы в области убирают кукурузу, подсолнечник и сою. Кукурузу на зерно убирают практически во всех районах региона. Обмолочено 30,5 тысячи гектаров, валовой сбор составил 200,4 тысячи тонн при средней урожайности 65,6 центнеров с гектара. Всего аграриям предстоит убрать около 70 тысяч гектаров этой культуры.
Яблоки в корзинке на ярмарке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 16:19Липецкая область
В Липецкой области собрали более 59 тысяч тонн яблок
Под подсолнечник в нынешнем году отведено более 218 тысяч гектаров. На данный момент обмолочено 190,6 тысячи гектаров, собрано 432,7 тысячи тонн. Средняя урожайность – 22,7 центнера с гектара. Сои убрано 95% и получено почти 138 тысяч тонн. Средняя урожайность – 16,2 центнера с гектара. Площади под соей в этом году выросли на 20 процентов и составили почти 90 тысяч гектаров.
Картофеля убрано 4,5 тысяч гектаров, что составляет 83%. Валовой сбор составил 141,5 тысяч тонн при урожайности 312,9 центнера с гектара.
 
Липецкая областьпшеницаИгорь Артамонов
 
 
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