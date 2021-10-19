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Постпред при ЕС рассказал о переговорах о признании COVID-сертификатов
Постпред при ЕС рассказал о переговорах о признании COVID-сертификатов - РИА Новости, 19.10.2021
Постпред при ЕС рассказал о переговорах о признании COVID-сертификатов
Россия и Евросоюз ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, решаются вопросы QR-кодов, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:53
2021-10-19T16:53
2021-10-19T17:08
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия и Евросоюз ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, решаются вопросы QR-кодов, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов."Есть сертификат электронный ЕС, который согласован и действует во всех странах Евросоюза, есть сертификат наш, у того и другого есть свой QR-код, но вместе они не стыкуются, вот эта главная проблема, которую мы (РФ и ЕС - ред.) и пытаемся сейчас решить", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, евросоюз, брюссель, россия, в мире, владимир чижов, коронавирус covid-19
16:53 19.10.2021 (обновлено: 17:08 19.10.2021)
Постпред при ЕС рассказал о переговорах о признании COVID-сертификатов
Постпред при ЕС Чижов рассказал о переговорах о взаимном признании COVID-сертификатов