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Северокорейские СМИ раскритиковали "Игру в кальмара"
Северокорейские СМИ раскритиковали "Игру в кальмара" - РИА Новости, 19.10.2021
Северокорейские СМИ раскритиковали "Игру в кальмара"
Северокорейские медиа продолжают критиковать южнокорейский сериал "Игра в кальмара", ставший самым успешным в истории платформы Netflix, называя его "отражением РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:14
2021-10-19T15:14
2021-10-19T15:16
кндр (северная корея)
netflix
культура
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Северокорейские медиа продолжают критиковать южнокорейский сериал "Игра в кальмара", ставший самым успешным в истории платформы Netflix, называя его "отражением капиталистического общества", пишет The Korea Times."Игра в кальмара" демонстрирует выживание в капиталистическом обществе, где вы можете заработать деньги, если добьетесь победы любыми способами, а в противном случае - умрете", - приводит издание сообщение северокорейского сайта Arirang Meari.Также, по утверждению этого портала, "школы по всему миру советуют детям не смотреть сериал и призывают родителей принять меры предосторожности, но эти призывы оказываются тщетными".Это не первый раз, кода официальные СМИ КНДР выступают с критикой в адрес сериала. На прошлой неделе сайт Arirang Meari сообщил, что "Игра в кальмара" заставляет людей осознать "печальные реалии южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в бесчеловечную конкуренцию".Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.Согласно данным аналитической компании FlixPatrol по состоянию на вторник "Игра в кальмара" сохраняет за собой первое место среди самых популярных телешоу на Netflix, которое сериал занял еще 23 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20211013/serial-1754331333.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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кндр (северная корея), netflix
15:14 19.10.2021 (обновлено: 15:16 19.10.2021)
Северокорейские СМИ раскритиковали "Игру в кальмара"
Интернет-портал КНДР Arirang Meari: сериал является отражением капиталистического общества
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Северокорейские медиа продолжают критиковать южнокорейский сериал "Игра в кальмара", ставший самым успешным в истории платформы Netflix
, называя его "отражением капиталистического общества", пишет The Korea Times.
"Игра в кальмара" демонстрирует выживание в капиталистическом обществе, где вы можете заработать деньги, если добьетесь победы любыми способами, а в противном случае - умрете", - приводит издание сообщение северокорейского сайта Arirang Meari.
Также, по утверждению этого портала, "школы по всему миру советуют детям не смотреть сериал и призывают родителей принять меры предосторожности, но эти призывы оказываются тщетными".
Это не первый раз, кода официальные СМИ КНДР
выступают с критикой в адрес сериала. На прошлой неделе сайт Arirang Meari сообщил, что "Игра в кальмара" заставляет людей осознать "печальные реалии южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в бесчеловечную конкуренцию".
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.
Согласно данным аналитической компании FlixPatrol по состоянию на вторник "Игра в кальмара" сохраняет за собой первое место среди самых популярных телешоу на Netflix, которое сериал занял еще 23 сентября.