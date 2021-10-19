https://ria.ru/20211019/serialy-1755220844.html

Северокорейские СМИ раскритиковали "Игру в кальмара"

Северокорейские СМИ раскритиковали "Игру в кальмара" - РИА Новости, 19.10.2021

Северокорейские СМИ раскритиковали "Игру в кальмара"

Северокорейские медиа продолжают критиковать южнокорейский сериал "Игра в кальмара", ставший самым успешным в истории платформы Netflix, называя его "отражением РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:14

2021-10-19T15:14

2021-10-19T15:16

кндр (северная корея)

netflix

культура

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Северокорейские медиа продолжают критиковать южнокорейский сериал "Игра в кальмара", ставший самым успешным в истории платформы Netflix, называя его "отражением капиталистического общества", пишет The Korea Times."Игра в кальмара" демонстрирует выживание в капиталистическом обществе, где вы можете заработать деньги, если добьетесь победы любыми способами, а в противном случае - умрете", - приводит издание сообщение северокорейского сайта Arirang Meari.Также, по утверждению этого портала, "школы по всему миру советуют детям не смотреть сериал и призывают родителей принять меры предосторожности, но эти призывы оказываются тщетными".Это не первый раз, кода официальные СМИ КНДР выступают с критикой в адрес сериала. На прошлой неделе сайт Arirang Meari сообщил, что "Игра в кальмара" заставляет людей осознать "печальные реалии южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в бесчеловечную конкуренцию".Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.Согласно данным аналитической компании FlixPatrol по состоянию на вторник "Игра в кальмара" сохраняет за собой первое место среди самых популярных телешоу на Netflix, которое сериал занял еще 23 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/serial-1754331333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), netflix