https://ria.ru/20211019/sanaviatsiya-1755281333.html

Санавиация МО помогла более чем 500 пациентам с начала года

Санавиация МО помогла более чем 500 пациентам с начала года - РИА Новости, 19.10.2021

Санавиация МО помогла более чем 500 пациентам с начала года

Санитарная авиация Московской области с начала года помогла 528 пациентам. Специально оснащенные вертолеты забирают пострадавших прямо с мест происшествия. Об... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:41

2021-10-19T19:41

2021-10-19T19:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Санитарная авиация Московской области с начала года помогла 528 пациентам. Специально оснащенные вертолеты забирают пострадавших прямо с мест происшествия. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, большая часть переправленных на вертолетах пациентов – дети.Медицинские вертолеты оснащены всем необходимым оборудованием для безопасности пациента. В основном пострадавших на них доставляют в медицинские центры Красногорска, Химок, Люберец, Ногинска и Подольска.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), светлана стригункова