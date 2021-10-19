https://ria.ru/20211019/sanaviatsiya-1755281333.html
Санавиация МО помогла более чем 500 пациентам с начала года
Санавиация МО помогла более чем 500 пациентам с начала года - РИА Новости, 19.10.2021
Санавиация МО помогла более чем 500 пациентам с начала года
Санитарная авиация Московской области с начала года помогла 528 пациентам. Специально оснащенные вертолеты забирают пострадавших прямо с мест происшествия. Об... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:41
2021-10-19T19:41
2021-10-19T19:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Санитарная авиация Московской области с начала года помогла 528 пациентам. Специально оснащенные вертолеты забирают пострадавших прямо с мест происшествия. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, большая часть переправленных на вертолетах пациентов – дети.Медицинские вертолеты оснащены всем необходимым оборудованием для безопасности пациента. В основном пострадавших на них доставляют в медицинские центры Красногорска, Химок, Люберец, Ногинска и Подольска.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова