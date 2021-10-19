https://ria.ru/20211019/samoizolyatsiya-1755254271.html

Пожилых жителей Коми попросили уйти на самоизоляцию

Пожилых жителей Коми попросили уйти на самоизоляцию - РИА Новости, 19.10.2021

Пожилых жителей Коми попросили уйти на самоизоляцию

Жителям Коми старше 65 лет, которые не имеют сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе, предписано соблюдать режим самоизоляции, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:22

2021-10-19T17:22

2021-10-19T18:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Жителям Коми старше 65 лет, которые не имеют сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе, предписано соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Коми Владимир Уйба во вторник внес изменения в свой указ, регулирующий ограничения по COVID-19. Эти изменения вступают в силу через 10 дней после опубликования документа."Согласно этим изменениям, гражданам в возрасте 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет) и не имеющим сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более 6 месяцев назад, не покидать места проживания (пребывания), за исключением (ряда)… случаев", - говорится в сообщении.К исключениям относятся, в частности, поездки на работу, если человек не переведен на "дистанционку", не находится в отпуске или на больничном, а также поездки на дачу на личных автомобилях или общественном транспорте. Также режим самоизоляции не распространяется на обращение за экстренной медпомощью, походы в ближайший продуктовый магазин, выгул домашних животных не дальше, чем в 100 метрах от дома, и вынос мусора."Указанные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, адвокатов, нотариусов, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан", - информируют власти Коми.Как сообщалось ранее, в Коми с 21 октября вводится система QR-кодов для посетителей спортивных и культурных мероприятий.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754853571.html

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2021

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