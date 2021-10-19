Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/samoizolyatsiya-1755254271.html
Пожилых жителей Коми попросили уйти на самоизоляцию
Пожилых жителей Коми попросили уйти на самоизоляцию - РИА Новости, 19.10.2021
Пожилых жителей Коми попросили уйти на самоизоляцию
Жителям Коми старше 65 лет, которые не имеют сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе, предписано соблюдать режим самоизоляции, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:22
2021-10-19T18:04
распространение коронавируса
коронавирусы
республика коми
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
самоизоляция
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298103_698:814:2717:1950_1920x0_80_0_0_fcfa7a8ad6e5df7d83754958c5d9418c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Жителям Коми старше 65 лет, которые не имеют сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе, предписано соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Коми Владимир Уйба во вторник внес изменения в свой указ, регулирующий ограничения по COVID-19. Эти изменения вступают в силу через 10 дней после опубликования документа."Согласно этим изменениям, гражданам в возрасте 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет) и не имеющим сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более 6 месяцев назад, не покидать места проживания (пребывания), за исключением (ряда)… случаев", - говорится в сообщении.К исключениям относятся, в частности, поездки на работу, если человек не переведен на "дистанционку", не находится в отпуске или на больничном, а также поездки на дачу на личных автомобилях или общественном транспорте. Также режим самоизоляции не распространяется на обращение за экстренной медпомощью, походы в ближайший продуктовый магазин, выгул домашних животных не дальше, чем в 100 метрах от дома, и вынос мусора."Указанные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, адвокатов, нотариусов, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан", - информируют власти Коми.Как сообщалось ранее, в Коми с 21 октября вводится система QR-кодов для посетителей спортивных и культурных мероприятий.
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754853571.html
республика коми
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298103_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_ca9ff7f28d8eec0ee9f038a697ecb4cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирусы, республика коми, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, самоизоляция, общество, здоровье - общество, владимир уйба
17:22 19.10.2021 (обновлено: 18:04 19.10.2021)
 
Пожилых жителей Коми попросили уйти на самоизоляцию

Непривитым и не переболевшим жителям Коми старше 65 лет предписали соблюдать самоизоляцию

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПожилая женщина на прогулке
Пожилая женщина на прогулке - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Жителям Коми старше 65 лет, которые не имеют сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе, предписано соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Коми Владимир Уйба во вторник внес изменения в свой указ, регулирующий ограничения по COVID-19. Эти изменения вступают в силу через 10 дней после опубликования документа.
"Согласно этим изменениям, гражданам в возрасте 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет) и не имеющим сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более 6 месяцев назад, не покидать места проживания (пребывания), за исключением (ряда)… случаев", - говорится в сообщении.
К исключениям относятся, в частности, поездки на работу, если человек не переведен на "дистанционку", не находится в отпуске или на больничном, а также поездки на дачу на личных автомобилях или общественном транспорте. Также режим самоизоляции не распространяется на обращение за экстренной медпомощью, походы в ближайший продуктовый магазин, выгул домашних животных не дальше, чем в 100 метрах от дома, и вынос мусора.
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 13:06Распространение коронавируса
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов
"Указанные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, адвокатов, нотариусов, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан", - информируют власти Коми.
Как сообщалось ранее, в Коми с 21 октября вводится система QR-кодов для посетителей спортивных и культурных мероприятий.
 
Распространение коронавирусаКоронавирусыРеспублика КомиРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСамоизоляцияОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир Уйба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS
04:33Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
03:09Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
03:07NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
Лента новостейМолния
Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUSНазван "самый отвратительный" способ приготовления пельменейФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного РунетаУкраинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружиемNYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов