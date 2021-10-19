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Голикова заявила о недопустимости пренебрежения самоизоляцией
Голикова заявила о недопустимости пренебрежения самоизоляцией - РИА Новости, 19.10.2021
Голикова заявила о недопустимости пренебрежения самоизоляцией
Контактные по ковиду граждане часто пренебрегают самоизоляцией, это недопустимо, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:13
2021-10-19T14:13
2021-10-19T14:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Контактные по ковиду граждане часто пренебрегают самоизоляцией, это недопустимо, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Мы видим существенно меньшее нахождение граждан на карантине, получающих соответствующие больничные листы. Это значит, что граждане пренебрегают нахождением на самоизоляции, ведут активный образ жизни, в том числе посещают работу и другие общественные места, что в сегодняшней ситуации абсолютно невозможно. Мы просим и регионы страны самым внимательным образом обратить внимание на эту ситуацию и также обращаемся к гражданам: нахождение на самоизоляции лиц, контактных по отношению к заболевшим, особенно в семье является абсолютно необходимым условием для того, чтобы не распространять заболевание новой коронавирусной инфекцией", — сказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19
14:13 19.10.2021 (обновлено: 14:40 19.10.2021)
Голикова заявила о недопустимости пренебрежения самоизоляцией
Вице-премьер Голикова заявила о недопустимости пренебрежения самоизоляцией