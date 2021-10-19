https://ria.ru/20211019/samoizolyatsiya-1755204463.html

Голикова заявила о недопустимости пренебрежения самоизоляцией

Голикова заявила о недопустимости пренебрежения самоизоляцией - РИА Новости, 19.10.2021

Голикова заявила о недопустимости пренебрежения самоизоляцией

Контактные по ковиду граждане часто пренебрегают самоизоляцией, это недопустимо, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:13

2021-10-19T14:13

2021-10-19T14:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752672411_0:110:3069:1836_1920x0_80_0_0_ddeb93769fbb4b4e1615286e4db3d292.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Контактные по ковиду граждане часто пренебрегают самоизоляцией, это недопустимо, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Мы видим существенно меньшее нахождение граждан на карантине, получающих соответствующие больничные листы. Это значит, что граждане пренебрегают нахождением на самоизоляции, ведут активный образ жизни, в том числе посещают работу и другие общественные места, что в сегодняшней ситуации абсолютно невозможно. Мы просим и регионы страны самым внимательным образом обратить внимание на эту ситуацию и также обращаемся к гражданам: нахождение на самоизоляции лиц, контактных по отношению к заболевшим, особенно в семье является абсолютно необходимым условием для того, чтобы не распространять заболевание новой коронавирусной инфекцией", — сказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19