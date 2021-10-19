https://ria.ru/20211019/rudenya-1755278658.html

Руденя: нужна федеральная поддержка проектов по обновлению транспорта

Руденя: нужна федеральная поддержка проектов по обновлению транспорта - РИА Новости, 19.10.2021

Руденя: нужна федеральная поддержка проектов по обновлению транспорта

Губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая на заседании президиума Госсовета РФ, высказался за предоставление федеральной поддержки реализуемым в... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:29

2021-10-19T19:29

2021-10-19T19:29

тверская область

общество

калининский район

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая на заседании президиума Госсовета РФ, высказался за предоставление федеральной поддержки реализуемым в регионах проектам по обновлению общественного транспорта, сообщает пресс-служба регионального правительства."При таком подходе мы будем видеть эффективность проекта, сможем добавить дополнительные мероприятия, например, модернизацию инфраструктуры общественного транспорта", - отметил глава региона.По его словам, в транспортной стратегии РФ до 2030 года зафиксирована поддержка государства в приобретении общественного транспорта."Это даст возможность сэкономленную часть денег направить на реализацию социально-значимых проектов. Это льготный проезд для наших уважаемых ветеранов и других людей, которые пользуются льготами, для школьников, возможность модернизации транспортной инфраструктуры – остановочных пунктов, павильонов", - отметил Руденя.В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта.Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти агломераций, где проживает треть населения Тверской области - в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом "Транспорт Верхневолжья" с обязательным предоставлением льготного проезда.Разработано мобильное приложение "Волга", которое позволяет пассажирам посмотреть расписание, построить маршрут, а также приобрести абонемент и оплатить проезд по QR-коду, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211015/natsproekt-1754756868.html

https://ria.ru/20211019/tver-1755276879.html

калининский район

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калининский район, тверская область, игорь руденя, россия