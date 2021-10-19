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Более 2,5 миллиона человек прошли ревакцинацию от COVID-19, заявил Мурашко
Более 2,5 миллиона человек прошли ревакцинацию от COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.10.2021
Более 2,5 миллиона человек прошли ревакцинацию от COVID-19, заявил Мурашко
Увеличилось количество людей, проходящих ревакцинацию от коронавируса, более 2,5 миллиона уже привились повторно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:10
2021-10-19T14:10
2021-10-19T14:10
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Увеличилось количество людей, проходящих ревакцинацию от коронавируса, более 2,5 миллиона уже привились повторно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В первую очередь я хотел бы еще отметить и тенденцию последнего времени – увеличилось количество пациентов, ранее вакцинированных, как мы рекомендовали, через 6 месяцев после проведенной вакцинации ранее, необходимо прийти на повторную вакцинацию. И такое количество пациентов возрастает, сегодня их уже более 2,5 миллионов человек – те, которые позаботились о своем здоровье", - сказал Мурашко, выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Более 2,5 миллиона человек прошли ревакцинацию от COVID-19, заявил Мурашко
Мурашко: уже более 2,5 миллиона человек пришли на повторную вакцинацию от COVID-19