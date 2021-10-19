https://ria.ru/20211019/rekonstruktsiya-1755201508.html

В Липецкой области реконструировали 15 детшкол искусств по нацпроекту

В Липецкой области реконструировали 15 детшкол искусств по нацпроекту - РИА Новости, 19.10.2021

В Липецкой области реконструировали 15 детшкол искусств по нацпроекту

В этом году в рамках нацпроекта "Культура" в Липецкой области были реконструированы и оснащены новым оборудованием на общую сумму почти 200 миллионов рублей 15... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:19

2021-10-19T14:19

2021-10-19T14:19

липецкая область

школа

реконструкция

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. В этом году в рамках нацпроекта "Культура" в Липецкой области были реконструированы и оснащены новым оборудованием на общую сумму почти 200 миллионов рублей 15 детских школ искусств области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, до 2024 года планируется отремонтировать еще 37 школ.Артамонов отметил, что на оборудование 11 детских школ искусств музыкальными инструментами, интерактивным и звуковым оборудованием, зеркалами для хореографических классов, а также специальной литературой в рамках нацпроекта "Культура" из федерального бюджета выделили почти 50 миллионов рублей. Школы сел Долгоруково, Измалково и Добринки, к своему 60-летию со дня открытия, получили рояли."Дети во всех районах должны иметь доступ к ценностям культуры. Выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание условий для развития её творческих способностей – наша приоритетная задача", - сказал Артамонов.Он добавил, что в рамках нацпроекта "Культура" в этом году в Липецкой области провели масштабные ремонты четырех школ искусств, стоимость работ составила 142 миллиона рублей. В 2022 году планируется отремонтировать еще пять школ. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить около 150 миллионов рублей. До 2024 года в рамках нацпроекта еще 37 школ и два колледжа искусств получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

https://ria.ru/20211019/karta-1755200276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, реконструкция, игорь артамонов