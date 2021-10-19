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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211019/reekspozitsiya-1755157934.html
Французский сценограф поменял экспозицию в залах ГМИИ имени Пушкина
Французский сценограф поменял экспозицию в залах ГМИИ имени Пушкина - РИА Новости, 19.10.2021
Французский сценограф поменял экспозицию в залах ГМИИ имени Пушкина
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представил шесть обновленных залов постоянной экспозиции старых мастеров. Реэкспозицию помещений... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:50
2021-10-19T12:50
культура
марина лошак
выставки
новости культуры
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
рембрандт
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представил шесть обновленных залов постоянной экспозиции старых мастеров. Реэкспозицию помещений придумал французский сценограф и историк искусств Патрик Уркад, сообщили в пресс-службе музея. На презентации авторской концепции генеральный директор музея Марина Лошак отметила, что это — важная историческая точка для учреждения, которую можно даже назвать "музейной революцией".Среди изменившихся пространств Главного здания, хорошо известных "пушкинскому" зрителю, залы византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV–XVI веков, а также Фландрии и Голландии XVII века, живописи Рембрандта и его школы.Гендиректор Пушкинского музея также отметила отличную работу по реэкспозиции, проделанную сценографом и куратором Патриком Уркадом.При реконструкции залов много внимания уделялось игре естественного света, поступающего в залы из окон, и внутреннего света музея. Некоторые экспонаты, которые ранее находились вверху, были спущены вниз, для некоторых поменялся фон.Лошак добавила, что с 8 ноября на втором этаже будут проводиться важные для учреждения выставки. Они займут весь этаж.Для проведения реэкспозиции была изучена история постоянной экспозиции живописи ГМИИ с 10 ноября 1924 года, когда была открыта Картинная галерея Музея изящных искусств, и до последних изменений, сделанных в 2006 году. Сейчас ведутся активные работы по реконструкции Пушкинского и созданию "музейного городка", о котором мечтал еще один из создателей музея Иван Цветаев. К 2027 году территория ГМИИ увеличится более чем вдвое — до 105 тысяч квадратных метров.
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марина лошак, выставки, новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, рембрандт
12:50 19.10.2021
 
Французский сценограф поменял экспозицию в залах ГМИИ имени Пушкина

Пушкинский музей представил шесть обновленных залов после реэкспозиции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетительница в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции. Слева направо: картина художника Симоне Кантарини "Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем и Святой Елизаветой" и картина художника Гвидо Рени "Поклонение пастухов". Новую концепцию для музея придумал французский сценограф, историк искусства Патрик Уркад. Для посетителей в обновленном формате откроются залы Византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV-XVI веков, искусства Фландрии XVII века, Рембрандта и его школы, искусства Голландии XVII века.
Посетительница в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции. Слева направо: картина художника Симоне Кантарини Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем и Святой Елизаветой и картина художника Гвидо Рени Поклонение пастухов. Новую концепцию для музея придумал французский сценограф, историк искусства Патрик Уркад. Для посетителей в обновленном формате откроются залы Византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV-XVI веков, искусства Фландрии XVII века, Рембрандта и его школы, искусства Голландии XVII века. - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представил шесть обновленных залов постоянной экспозиции старых мастеров. Реэкспозицию помещений придумал французский сценограф и историк искусств Патрик Уркад, сообщили в пресс-службе музея.
На презентации авторской концепции генеральный директор музея Марина Лошак отметила, что это — важная историческая точка для учреждения, которую можно даже назвать "музейной революцией".

"Реэкспозиция — это важная историческая точка для нас. Возможно, даже музейная революция. Мы очень волнуемся. Знаете, что значит провести подобные работы в таком большом музее? Это очень сложно. Однако вопрос о реэкспозиции назрел даже для нас самих", — рассказала Лошак.

Среди изменившихся пространств Главного здания, хорошо известных "пушкинскому" зрителю, залы византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV–XVI веков, а также Фландрии и Голландии XVII века, живописи Рембрандта и его школы.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В центре – картина художника Антуана Жана Гро "Конный портрет князя Б. Н. Юсупова" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции.

Главные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции
1 из 4

В центре – картина художника Антуана Жана Гро "Конный портрет князя Б. Н. Юсупова" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Посетитель в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве после реэкспозиции. В центре на первом плане – Картина художника Валантена де Булоня "Отречение святого Петра".

Главные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции
2 из 4

Посетитель в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве после реэкспозиции. В центре на первом плане – Картина художника Валантена де Булоня "Отречение святого Петра".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве после реэкспозиции. В центре – картина художника Тициана Вечеллио "Портрет кардинала Антониотто Паллавичини".

Главные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции
3 из 4

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве после реэкспозиции. В центре – картина художника Тициана Вечеллио "Портрет кардинала Антониотто Паллавичини".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции.

Главные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции
4 из 4

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 4

В центре – картина художника Антуана Жана Гро "Конный портрет князя Б. Н. Юсупова" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 4

Посетитель в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве после реэкспозиции. В центре на первом плане – Картина художника Валантена де Булоня "Отречение святого Петра".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 4

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве после реэкспозиции. В центре – картина художника Тициана Вечеллио "Портрет кардинала Антониотто Паллавичини".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 4

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Гендиректор Пушкинского музея также отметила отличную работу по реэкспозиции, проделанную сценографом и куратором Патриком Уркадом.
"Мы сделали это вместе с Патриком. Он — человек безупречного вкуса и прекрасный дипломат. Вместе с хранителями каждого из направлений искусств, шесть залов приобрели совершенно новый вид. Признаюсь, мне немного страшно, но я надеюсь на вашу поддержку", — добавила Лошак.
При реконструкции залов много внимания уделялось игре естественного света, поступающего в залы из окон, и внутреннего света музея. Некоторые экспонаты, которые ранее находились вверху, были спущены вниз, для некоторых поменялся фон.
"Время от времени нужно смотреть на вещи, представленные в музее на постоянной основе, под другим углом", — отметила гендиректор музея.
Лошак добавила, что с 8 ноября на втором этаже будут проводиться важные для учреждения выставки. Они займут весь этаж.
Для проведения реэкспозиции была изучена история постоянной экспозиции живописи ГМИИ с 10 ноября 1924 года, когда была открыта Картинная галерея Музея изящных искусств, и до последних изменений, сделанных в 2006 году. Сейчас ведутся активные работы по реконструкции Пушкинского и созданию "музейного городка", о котором мечтал еще один из создателей музея Иван Цветаев. К 2027 году территория ГМИИ увеличится более чем вдвое — до 105 тысяч квадратных метров.
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