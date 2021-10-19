https://ria.ru/20211019/reekspozitsiya-1755157934.html

Французский сценограф поменял экспозицию в залах ГМИИ имени Пушкина

Французский сценограф поменял экспозицию в залах ГМИИ имени Пушкина - РИА Новости, 19.10.2021

Французский сценограф поменял экспозицию в залах ГМИИ имени Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представил шесть обновленных залов постоянной экспозиции старых мастеров. Реэкспозицию помещений... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:50

2021-10-19T12:50

2021-10-19T12:50

культура

марина лошак

выставки

новости культуры

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

рембрандт

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представил шесть обновленных залов постоянной экспозиции старых мастеров. Реэкспозицию помещений придумал французский сценограф и историк искусств Патрик Уркад, сообщили в пресс-службе музея. На презентации авторской концепции генеральный директор музея Марина Лошак отметила, что это — важная историческая точка для учреждения, которую можно даже назвать "музейной революцией".Среди изменившихся пространств Главного здания, хорошо известных "пушкинскому" зрителю, залы византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV–XVI веков, а также Фландрии и Голландии XVII века, живописи Рембрандта и его школы.Гендиректор Пушкинского музея также отметила отличную работу по реэкспозиции, проделанную сценографом и куратором Патриком Уркадом.При реконструкции залов много внимания уделялось игре естественного света, поступающего в залы из окон, и внутреннего света музея. Некоторые экспонаты, которые ранее находились вверху, были спущены вниз, для некоторых поменялся фон.Лошак добавила, что с 8 ноября на втором этаже будут проводиться важные для учреждения выставки. Они займут весь этаж.Для проведения реэкспозиции была изучена история постоянной экспозиции живописи ГМИИ с 10 ноября 1924 года, когда была открыта Картинная галерея Музея изящных искусств, и до последних изменений, сделанных в 2006 году. Сейчас ведутся активные работы по реконструкции Пушкинского и созданию "музейного городка", о котором мечтал еще один из создателей музея Иван Цветаев. К 2027 году территория ГМИИ увеличится более чем вдвое — до 105 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20211013/dali-1754426380.html

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марина лошак, выставки, новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, рембрандт